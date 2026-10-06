"모든 '제인 도'에 정의를"…'성폭행' 코넬대서 첫 대규모 시위

2년 전 집단 성폭행 사건이 뒤늦게 공론화된 미국 명문 코넬대에서 학교 측의 미흡한 대응에 분노한 학생과 교직원들이 5일(현지시간) 학내에서 대규모 시위를 벌였다.



이들은 대학 본관 앞으로 행진하며 학교 측의 책임 있는 대책을 강하게 압박했다.

5일(현지시간) 코넬대에서 열린 시위 모습. 로이터 연합뉴스

뉴욕타임스(NYT), AP 통신 등 외신에 따르면 이날 오후 미 뉴욕주 코넬대 캠퍼스에는 학생과 교직원 수천 명이 모였다.



소송 제기 이후 코넬대 구성원들이 이처럼 대규모로 모인 것은 처음이다.



참가자들은 익명의 피해 여성을 상징하는 '제인 도'(Jane Doe) 이름표를 달고, 성폭력 피해자와의 연대를 뜻하는 보라색 리본을 착용했다.



현장에는 "모든 제인 도에게 정의를", "피해자를 지원하고 가해자들을 퇴학시켜라"와 같은 문구가 적힌 플래카드도 보였다.



제인 도는 미 법원 서류에서 피해 여성의 신원을 공개하지 않기 위해 관행적으로 사용하는 가명이다.



참가자들은 집회 연단에서 마이클 코틀리코프 총장의 이름이 언급될 때마다 "사퇴하라"고 외쳤다. 이들은 코틀리코프 총장과 대학 행정부가 학생들의 안전보다 대학의 명성을 우선시했다고 비판했다.



"남학생 사교클럽을 금지하라"는 구호도 터져나왔다.



이번 시위를 기획한 20여개 학생 단체는 대학 측에 성폭력 신고 대응 정책의 전면적인 개정을 주장했다.



이들은 학내 징계 시스템을 개편하고, 사건에 연루된 학생들의 퇴학 또는 학위 취소 등의 조치도 요구했다. 또 성폭력 의혹 조사를 위한 표준화된 조사 일정 도입, 대학 경찰의 대응 역량 강화 등을 촉구했다.



시위에 앞서 이날 새벽에는 사건에 대한 대학 측의 미온적 대처에 분노한 이의 소행으로 추정되는 건물 파손 사건도 발생했다.



대학 본관 건물의 유리문이 깨지고 입구 벽면에 붉은색 스프레이로 "대학이 성폭행범을 보호한다", "가부장제를 부수자" 등의 문구가 쓰여 있었다.



누가 밤사이 건물을 훼손하고 낙서를 했는지는 확인되지 않았다. 다만 익명의 활동가들이 성명을 내고 자신들의 소행임을 주장하며 대학 측을 비판했다.



이후 대학 측은 낙서를 제거하고 파손된 유리문은 판자로 가리는 등 임시 조치를 했다.



대학 측은 해당 사건을 조사 중이라고 밝혔다. 또 학내 구성원들의 "좌절감과 강한 감정들을 이해한다"면서도 "재산 파손은 해결책이 아니다"라고 말했다.



시위 주최 측은 이번 집회를 시작으로 이번 주 내내 학내 타운홀 미팅, 수업 거부 및 7시간 농성 등 추가 항의 행동을 예고했다.



이번 사태는 2024년 10월 코넬대에 재학 중이던 한 여성이 교내 남학생 사교클럽 건물에서 남학생 7명에게서 성폭행을 당했다며 최근 대학과 가해자들을 상대로 민사 소송을 제기하면서 불거졌다.



피해 여성은 당시 대학 경찰에 피해 사실을 알렸음에도 형사 기소로 이어지지 않았다.



코넬대는 자체 조사 결과 2명을 퇴학시켰지만, 나머지 학생들에게는 정학이나 에세이 작성 등의 가벼운 조치를 내렸다.



뉴욕주는 최근 주 검찰총장을 특별검사로 임명해 사건 재수사를 지시했다.

<연합>

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