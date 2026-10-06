"北 미사일 발사 시각 미군 정찰기 3대 동해 일대서 비행"

북한이 지난 3일 동해상으로 탄도미사일을 발사하던 시각 미군의 핵심 정찰기 3대가 동해 일대를 비행하며 감시활동을 벌인 것으로 파악됐다고 미국의소리(VOA) 방송이 6일 보도했다.



이 방송은 항공기 추적 사이트 '플라이트레이더24'(Flightradar24) 자료를 인용해 미군 특수 정찰기 RC-135S '코브라볼'과 무인정찰기 MQ-9B 시가디언(Sea Guardian), 차세대 정찰·전자전 항공기 '아레스'(ARES)가 지난 3일 한반도 동해 상공에서 포착됐다고 전했다.

미 공군 제공.

이 가운데 미 공군의 코브라볼은 3일 오전 5시26분께 일본 인근 해상으로 한반도 동해 쪽으로 진입했으며 북한이 미사일을 발사한 오전 6시 30분에도 동해 상공에 머물렀다.



코브라볼은 미군이 3대를 보유한 특수 정찰기로 첨단 전자·광학 장비로 원거리에서 탄도미사일 발사 징후를 탐지하고 발사 이후에는 비행 궤적과 탄두 재진입 데이터를 추적할 수 있다.



장시간 비행이 가능한 무인기로 해상 감시·정찰 임무 등에 활용되는 시가디언은 2일 오후 10시40분께 비행을 시작해 해안선을 따라 움직이며 한반도 동해와 가까운 해역을 감시한 것으로 나타났다.



통신과 전자신호를 수집·분석하는 정찰·전자전 항공기 아레스는 2일 오후 11시45분께 경기도 평택에서 이륙했다.



이후 한반도 내륙을 가로지르며 동·서해를 오가며 비행하다 북한이 미사일을 발사한 3일 오전 6시 30분에는 동해 먼바다 상공에 머무른 것으로 분석됐다.



이밖에 한국군 정찰 자산으로 추정되는 항공기도 한반도 내륙과 동해 상공에서 포착됐다. 이 항공기의 정확한 기종은 확인되지 않았으나 동해 일대에서 정찰 임무로 추정되는 비행을 한 것으로 파악된다고 VOA는 전했다.



북한은 지난 3일 오전 6시 30분께 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일 1발을 발사했다. 합동참모본부(합참)는 이 미사일이 '700㎞ 이상', 일본 방위성은 '680㎞'를 비행했다고 각각 발표했다.



이후 북한은 관영매체 보도로 극초음속 '중거리 전략미사일'을 발사했다며 1천㎞를 비행했다고 주장해 양측의 발표 사거리가 차이를 보였다. 김여정 노동당 총무부장은 발사 당일 "적들은 1차 도약점 이후부터는 목표를 소실하였다"며 한일의 탐지 능력을 조롱하기도 했다.



이에 국방부는 4일 언론 공지를 통해 "북한이 최근 발사한 미사일은 한미가 보유한 방어자산으로 충분히 탐지·요격 가능한 수준"이라고 반박했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지