민주 백승아 “‘암살자(들)’ 조조로 관람… 영화 보고 많이 울었다”

더불어민주당 백승아 의원이 역사 왜곡 논란이 제기된 영화 ‘암살자(들)’을 보고 왔다며 감상평을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 5일 올렸다.

더불어민주당 백승아 의원. 백승아 의원 페이스북 계정 캡처

백 의원은 이날 자신의 SNS에 글을 올려 “상영하지 말라고 하니 더 보게 되는 영화”라며 “국정감사 준비하기에도 바쁜 시기라 영화 볼 여유가 없었는데, 유해진 배우님 집 앞에서 시위가 벌어진다는 기사를 보고 무슨 내용인가 싶어 오늘 아침 조조영화로 봤다”고 말했다.

이어 “영화를 보고 많이 울었다”며 “영화 자체도 정말 잘 만들었고, 배우들의 연기도, 긴장감도, 이야기를 끌고 가는 힘도 상당했다”고 덧붙였다. 그러면서 “폭력과 고문 앞에서도 굴하지 않고 언론의 자유를 외치며 선언문을 읽어 내려가는 기자들의 모습이 오래 남는다”고 했다.

특히 “고1 큰아이와 함께 봤는데 아이도 많이 충격을 받은 모양”이라며, “‘꼬꼬무’도 찾아봐야겠다며 그때 실제로 무슨 일이 있었는지 궁금해하고, 그 시대에 대해 더 알아보고 싶어한다”고 밝혔다.

이를 ‘문화 예술의 힘’으로 표현한 백 의원은 “‘암살자들’은 실제 사건을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 만든 작품”이라며 “영화의 모든 장면과 해석을 역사적 사실로 받아들일 필요는 없다”고 강조했다. 무엇이 사실이고 무엇이 영화적 상상인지 자료를 찾고 서로 토론하면 된다면서다.

그리고는 “그 시대를 겪지 않은 아이들이 영화를 보며 질문하고 기록을 찾아보고 무엇이 사실인지 판단해보는 것을 민주주의가 살아있다는 증거로 생각한다”고 백 의원은 말했다.

계속해서 “우리가 언론의 자유를 이야기하고 역사에 대해 자유롭게 질문할 수 있는 건 폭력과 억압 앞에서도 굴하지 않았던 분들이 있었기 때문”이라며, 백 의원은 허진호 감독과 배우 유해진 등에게 좋은 작품을 보여줘서 감사하다고 했다.

나아가 “좋은 작품은 결국 대중이 알아볼 것”이라며 “문화를 억압하지도, 일부러 홍보하지도 말고, 문화는 문화의 영역에 뒀으면 한다”는 바람을 드러냈다.

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