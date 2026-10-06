성현주, 먼저 떠난 아들 고백 “1000일 중환자실…8살에 보내줘”

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

개그우먼 성현주가 세상을 떠난 아들을 떠올리며 눈물을 보였다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘전설의 22기 MT 2탄 [짠한형 EP.165] 개그맨 MT의 실체’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 KBS 공채 22기 개그맨들이 함께 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이 자리에서 성현주의 아들에 대한 안타까운 사연이 공개됐다. 양상국은 성현주가 책을 냈다며 “베스트셀러”라고 소개했고, 성현주는 자신의 에세이 ‘너의 안부’를 언급했다.

성현주는 2014년 첫째 아들을 출산했으며, 아이가 5살이던 당시 사고를 당했다고 밝혔다. 이후 약 1000일 동안 중환자실에서 의식 없이 치료를 받았고, 결국 8살이 되던 해 아들을 떠나보내게 됐다고 털어놨다.

성현주는 “저희 아이가 천일 정도를 의식 없이 살았다”며 “2014년도에 출산했고, 아이가 5살에 사고 나서 8살에 보내줬다. 1000일 동안 중환자실에 있었다. 제가 보살폈다. 의식도 없었다”고 말했다.

힘든 시간을 보내면서도 성현주는 주변에 아들의 이야기를 알리고 싶지 않았다고 했다. 특히 동기들에게도 자세한 사정을 전하지 않고 일부 가까운 개그우먼들에게만 상황을 알렸다고.

그러나 아들이 세상을 떠난 날, 성현주는 예상하지 못했던 동기들의 모습을 마주하게 됐다.

성현주는 “아이가 크리스마스에 떠났다. 병실에서 영안실까지 가는 시간이 꽤 짧았다”며 “영안실에 도착해서 아이의 눈을 마지막으로 감겨주고 뒤를 돌아봤는데 22기 동기들이 자리를 지키고 있었다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “동기들이 다 검은색 패딩을 입고 와서 거기에 서 있었고 장례를 치르는 동안 모두가 조용히 와서 함께해줬다”고 말했다.

특히 발인 날에도 동기들의 배웅은 이어졌다. 성현주는 “발인하는 날 새벽 6시30분에 동기들이 다 와서 묵념을 하며 자리를 지켜줬다”며 “창밖으로 그 모습을 보면서 ‘내가 평생 갚으면서 살아야겠다’는 생각을 했다”고 눈시울을 붉혔다.

이어 동기들을 향한 깊은 고마움을 전했다. 성현주는 “개그우먼이 돼서 부와 명예는 누리지 못했지만 동기들을 만난 것만으로도 코미디언이 되길 참 잘했구나 생각했다”며 “큰 힘이 되어줘서 고맙다”고 말했다.

동기들이 자신을 배려해 일부러 경조사에 부르지 않았던 사연도 공개했다. 성현주는 아이를 떠올릴까 봐 동기들이 돌잔치 등 가족 행사에 자신을 초대하지 않았다고 설명했다.

그러면서 “돌잔치 같은 경조사가 있으면 불러도 되는데, 날 안 부르더라. 아이 생각날까 봐 그런 것 같다”며 “다들 편하게 날 불러주고 편하게 대해줬으면 한다”고 말했다.

이날 방송에서는 성현주의 최근 근황도 언급됐다. 신동엽은 성현주가 최근 둘째 딸을 낳았다며 “첫째가 보내준 동생이라고 생각해”라고 위로와 축하의 말을 건넸다.

성현주는 먼저 떠난 아들을 기억하기 위한 기록을 책에 담았다. ‘너의 안부’에는 아들과 함께한 시간, 1000일 동안 중환자실에서 아이를 돌보며 자신을 버티게 해준 사람들에 대한 이야기가 담긴 것으로 알려졌다.

한편 성현주는 KBS 공채 개그맨 22기로 데뷔해 활동해왔다. 이날 방송에는 양상국, 허경환 등 동기들이 함께 출연해 오랜 시간 이어온 우정을 보여줬다. 특히 둘째 딸의 돌잔치에서는 양상국과 허경환이 사회를 맡았다는 이야기도 전해지며 훈훈함을 더했다.

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