전원주, 청주 유흥주점서 포착…남성 손님과 춤까지 ‘흥겨운 근황’

사진=조달자 인스타그램 캡처

배우 전원주가 충북 청주의 한 유흥주점에서 포착됐다.

유튜버 A씨는 지난 4일 자신의 SNS에 “속보 지금 우리 가게 전원주 선생님 떴음”이라는 글과 함께 전원주의 모습이 담긴 영상을 여러 개 공개했다.

A씨에 따르면 전원주는 청주에 방문한 사실을 별도로 알리지 않은 채 해당 가게를 찾았다. A씨는 영상에서 “내가 전원주 선생님과 개인적으로 잘 안다”며 “지금 청주에 와 있는지도 몰랐는데 뜬금없이 여기 가게에 왔다”고 말했다.

이어 “후배가 결혼할 때 내가 전원주 선생님을 연결해 줬다”며 “옛날에 통화도 많이 했다. 청주에서도 많이 뵀다”고 전원주와의 친분을 소개했다.

영상 속 전원주는 밝은 표정으로 가게 안에서 시간을 보내고 있었다. 특히 자신을 알아본 남성 손님과 손을 맞잡은 채 음악에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 전원주는 춤을 추는 내내 환하게 웃으며 여유로운 모습을 보였다.

A씨는 해당 장면을 두고 “전원주 선생님 본인을 알아본 손님께 팬서비스”라며 “역시 프로”라고 설명했다.

전원주의 재치 있는 입담도 공개됐다. A씨는 가게 실장이 전원주를 알아보지 못한 채 “왜 이렇게 전원주를 닮았냐”고 묻자, 전원주가 “내가 전원주 닮았다는 소리를 많이 들어요”라고 답했다고 전했다. 예상치 못한 전원주의 반응에 웃음을 자아내는 장면이다.

영상을 접한 누리꾼들은 “진짜 전원주네”, “상상도 못했다”, “신나 보인다” 등의 반응을 보였다. 일부에서는 전원주의 의외의 모습에 놀랍다는 반응도 나왔다.

전원주는 최근 유튜브 출연료와 관련한 일화를 공개하며 화제를 모으기도 했다. 지난달 배우 사미자의 유튜브 채널 ‘오미자 말고 사미자’에 출연한 전원주는 자신의 유튜브 채널 ‘전원주-전원주인공’ 제작진과 계약이 종료된 배경을 언급했다.

당시 전원주는 “내가 이것(출연료) 좀 올리자고 했더니 (제작진이) 그만두겠다고 했다”며 “‘그냥 하자’고 했다. 이제 너무 이거(돈) 따지면 안 되겠다”고 털어놨다.

앞서 ‘전원주인공’ 제작진은 유튜브 공지를 통해 전원 하차 소식을 알렸고, 이를 두고 일각에서는 전원주의 건강에 문제가 생긴 것 아니냐는 추측이 나오기도 했다. 이에 소속사 측은 건강과 관련된 문제가 아니라 계약과 관련된 사안이라며 “재정비를 거쳐 가을께 다시 시작할 예정”이라고 설명했다.

1939년생인 전원주는 올해 87세다. 1963년 동아방송 1기 공채 성우로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓히며 오랜 시간 대중과 만나왔다. 최근에는 유튜브를 비롯한 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지