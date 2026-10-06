성현주, 먼저 떠난 8살 아들…"1000일 동안 의식 없었다"

코미디언 성현주가 8살에 세상을 떠난 아들을 떠올렸다.

5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '전설의 22기 MT 2탄 [짠한형 EP.165] 개그맨 MT의 실체'라는 제목의 영상이 공개됐다.

성현주. 유튜브 캡처

영상에서 신동엽은 "최근에 현주가 너무나도 예쁜 딸을 낳았다"고 성현주의 득녀 소식을 전했다.

성현주는 세상을 떠난 첫째 아들에 대한 기록을 담은 에세이를 언급하며 "2014년도에 출산했고, 아이가 5살에 사고 나서 8살에 보내줬다. 1000일동안 중환자실에서 있었다. 제가 보살폈다. 의식도 없었다"고 말했다.

성현주는 "아이가 크리스마스에 떠났다. 병실에서 영안실까지 가는 시간이 꽤 짧았다. 영안실에 도착해서 아이의 눈을 마지막으로 감겨주고 뒤를 돌아봤는데 22기 동기들이 자리를 지키고 있었다"며 "우리 동기들이 다 검은색 패딩을 입고 와서 거기에 서 있었고 장례를 치르는 동안 모두가 조용히 와서 함께해 줬다"고 했다.

그는 "아직도 기억에 남는 장면이 있다. 발인하는 날 새벽 6시30분에 동기들이 다 와서 묵념을 하며 자리를 지켜줬다"며 "창밖으로 그 모습을 보면서 '내가 평생 갚으면서 살아야겠다'는 생각을 했다"고 했다.

이어 "개그우먼이 돼서 부와 명예는 누리지 못했지만 동기들을 만난 것만으로도 코미디언이 되길 참 잘했구나 생각했다"고 말했다.

<뉴시스>

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