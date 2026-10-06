문세윤 "'강심장' 출연 후 상처…예능 관두려고 했다"

코미디언 문세윤이 과거 예능 출연 후 상처를 받은 경험이 있다고 전했다.

5일 유튜브 채널 '이넉살'에는 '슬기로운 미디어 생활(w. 문세윤)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

문세윤. 유튜브 캡처

영상에서 문세윤은 신인 시절 예능 활동에 대해 회상했다.

문세윤은 "나는 진짜로 예능을 관두려고 했다. 너무 상처를 받았다"고 말문을 열었다.

그는 "코미디만 하다가 예능에 나갔더니 거기서는 또 신인이었다. 말을 못 하겠더라"며 "이 기회를 놓치면 예능에 못 나간다고 생각했다. 결국에 심리적으로, 마음이 약해지면 병이 생긴다. 급하게 마음먹지 말아라. 계단식으로 올라가는 게, 꾸준함이 가장 좋다"고 했다.

문세윤은 "'강심장', '스타 골든벨' 등 연예인들이 15~20명이 나와서 서로 물고 뜯는 떼샷 예능이 내게 가장 상처를 줬다"고 말했다.

그러면서 "'강심장'에 나갔을 때 투애니원이 있었다. 안 쫄았다고 생각하면서 앉아 있으니 땀 범벅이 되더라. 사람들이 나를 거의 환자 취급하듯이 괜찮냐고 물어봤다"며 "그게 더 긴장되더라"고 말했다.

이에 넉살이 "그때 이후로 쉰 거 아니냐. 안 불러줘서"라고 묻자, 문세윤은 "맞다. 군대 갔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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