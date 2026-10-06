이경실, 배우 딸에 "특혜 없어…계속 오디션 본다"

방송인 이경실이 배우로 활동 중인 딸 손수아를 언급했다.

5일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에는 이경실이 출연했다.

손수아. 인스타그램 캡처

이날 이경실은 연극과 유튜브 활동을 이어가고 있다고 전했다.

이경실은 딸과 함께 하는 유튜브를 언급하며 "'우리엄마 이경실'을 운영하고 있다. 조회수는 많이 나오는데 구독자는 그렇지 않다. 엄마와 딸이 여행 다니는 힐링 콘텐츠"라면서 "딸의 시선으로 찍는 콘텐츠다. 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

딸이 배우로 활동하는 것에 대해 "지금 드라마도 찍고, '사랑해 엄마'도 출연한다. 11월에는 뮤지컬에 들어간다"며 "계속 오디션을 본다. 이경실 딸이라고 혜택 보는 거 전혀 없다. 그런 오해 좀 안 했으면 좋겠다"고 강조했다.

손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 영화 '명당', '악의제국: 13일의금요일 챕터2', '계약직만 9번 한 여자', 연극 '메리골드' 등에 출연하며 배우로 활동하고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지