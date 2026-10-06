담인 줄 알고 버텼다간…갑자기 덮친 극심한 등 통증의 정체

갑자기 가슴이나 등에 전에 겪어보지 못한 극심한 통증이 생겼다면 담이나 근육통으로 넘겨서는 안 된다. 특히 통증이 시작부터 가장 심했다면 대동맥 박리 같은 응급질환을 의심해야 한다. 찢어지는 듯한 느낌이 없어도 대동맥 박리일 수 있다.

119 구급차가 도로를 달리고 있다. 갑자기 가슴이나 등에 극심한 통증이 시작됐다면 대동맥 박리 같은 응급질환 가능성이 있어 즉시 119에 신고해야 한다. Pixabay

대동맥 박리는 심장에서 온몸으로 혈액을 보내는 대동맥의 안쪽 벽이 찢어지는 질환이다. 찢어진 틈으로 혈액이 들어가 혈관 벽의 층이 갈라진다. 주요 장기로 가는 혈류가 막히거나 대동맥이 파열되면 생명을 위협할 수 있다.

◆찢어지는 느낌 없어도 발생…통증 시작 방식도 살펴야

미국심장학회·미국심장협회(ACC/AHA) 대동맥질환 진료지침은 급성 대동맥 증후군의 주요 증상으로 갑자기 시작되는 심한 가슴·등 통증을 설명한다.

통증은 시작 시점에 가장 강하며, 날카롭거나 찌르는 듯한 느낌으로 나타날 수 있다. 복부가 아프거나 통증이 다른 부위로 퍼지기도 한다.

국제 급성 대동맥 박리 등록연구(IRAD)의 초기 연구에서도 비슷한 양상이 확인됐다. 미국의학협회지(JAMA)에 발표된 환자 464명 분석에서, 각 항목의 기록이 있는 환자 중 통증이 갑자기 시작된 비율은 84.8%였다. 날카로운 통증은 64.4%, 찢어지거나 뜯기는 듯한 통증은 50.6%였다.

통증이 어떤 느낌인지 만으로 대동맥 박리 여부를 판단할 수는 없다. 실신이나 호흡곤란이 동반되기도 하고, 한쪽 팔다리에 힘이 빠지거나 말이 잘 나오지 않을 수도 있다. 이런 증상이 없어도 갑자기 극심한 통증이 생겼다면 집에서 나아지기를 기다려서는 안 된다.

◆국내 입원 환자 63.5% 고혈압 동반

고혈압은 대동맥 박리의 대표적인 위험요인이다. 대동맥류와 이첨 대동맥판막, 마르판증후군 등 유전성 질환도 위험을 높인다.

대한의학회지(JKMS)에 실린 연구는 2005~2016년 건강보험 청구자료를 이용해 흉부·흉복부 대동맥 박리로 입원한 성인 1만8565명을 분석했다. 환자의 63.5%에서 고혈압 진단 기록이 확인됐고, 연령 중앙값은 67세였다. 여성은 45.7%였다.

연령별로는 70대가 28.1%로 가장 많았고, 60대는 21.4%, 80세 이상은 16.0%였다. 논문 표에 제시된 각 연령대의 인원수를 합산하면 60대 이상은 1만2172명으로, 전체의 약 65.6%다.

◆상행 대동맥 침범하면 응급수술…극심한 통증 땐 즉시 119

치료는 박리 위치와 합병증에 따라 달라진다. 심장에서 나오는 상행 대동맥을 침범한 급성 A형은 응급수술이 원칙이다. ACC/AHA 지침은 A형이 의심되거나 확인되면 즉시 수술 평가를 받도록 권고한다.

상행 대동맥을 침범하지 않은 급성 B형은 합병증이 없으면 혈압과 심박수를 낮추는 약물치료부터 시작한다. 파열이나 주요 장기의 혈류 장애, 조절되지 않는 통증·고혈압 등이 있으면 시술이나 수술이 필요할 수 있다.

갑자기 가슴과 등에 극심한 통증을 느끼는 중년 남성의 모습. 대동맥 박리는 대동맥 안쪽 벽이 찢어지면서 혈액이 혈관 벽 사이로 파고드는 응급질환으로, 즉각적인 치료가 필요하다. ChatGPT 생성 이미지

갑자기 가슴이나 등, 복부에 극심한 통증이 생겼다면 마비나 실신 같은 증상이 나타날 때까지 기다리지 말고 119에 신고해야 한다.

직접 운전해 병원으로 가기보다 구급대의 도움을 받는 게 안전하다. 신고할 때는 통증이 시작된 시각과 부위, 함께 나타난 증상을 알리고 고혈압이나 대동맥질환 병력이 있다면 함께 설명한다.

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