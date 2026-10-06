황정음 "시간 되돌릴 수 있으면 결혼 전으로 가고 싶다"

배우 황정음이 결혼 전으로 시간을 되돌리고 싶다는 바람을 전했다.

황정음은 5일 소셜미디어를 통해 "여러분 편안한 연휴 보내고 계시쥬? 제가 유튜브를 시작한지도 벌써 5개월이 지났더라고요. 제 채널을 찾아주시고, 함께해주시는 황금이분들께 감사의 마음을 담아 우리끼리 수다 떠는 Q&A 시간을 가져보려고 한다"고 밝혔다.

황정음. 인스타그램 캡처

이에 한 팬은 '혼자만의 시간이 필요하거나 스트레스를 받을 때가 있을 텐데 그럴 땐 어떻게 하냐'고 질문했다. 이에 황정음은 "많이 먹는다"고 했다.

이어 '두 아들과 함께하며 가장 좋아하는 시간은 뭔가'라는 질문을 받고 "반려견들과 남산을 탈 때"라고 답했다.

특히 황정음은 '시간을 돌릴 수 있다면 언제로 돌아가고 싶냐'는 질문에는 "결혼 전인 2015년으로 돌아가고 싶다"고 말해 눈길을 끌었다.

한편 황정음은 지난 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 2남을 뒀으나, 2025년 이혼했다. 현재 두 아들을 키우고 있다.

<뉴시스>

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