[경제 단신] HD현대, 18t급 대형 전동지게차 출시 외

HD현대, 18t급 대형 전동지게차 출시

HD현대사이트솔루션은 최근 충북 음성 공장에서 차세대 전동지게차 신모델 시승 행사를 열고 양산에 들어간 10~18t급 대형 모델(사진)을 선보였다고 5일 밝혔다. 지난해 중형 모델에 이어 대형 제품군까지 확대하면서 국내 최대 규모의 전동지게차 라인업을 구축했다. 신제품은 고전압 배터리 시스템과 급속 충전 기술을 적용해 내연기관 제품과 동급 수준의 성능을 구현했다.

노란우산 5만원 쿠폰 ‘친구 추천 이벤트’

중소기업중앙회는 노란우산 신규 가입을 확대하고자 ‘친구 추천 이벤트(사진)’를 실시한다고 5일 밝혔다. 기존 가입자가 지인에게 노란우산을 추천하고 해당 지인이 신규 가입을 하면 이들에 네이버페이나 카카오페이 중 하나로 5만원 상당 쿠폰을 지급하는 방식이다. 다음 달 30일까지 진행하며 참여 희망자는 노란우산 애플리케이션(앱)에서 문자메시지를 지인에게 보내면 된다.

‘5극3특 성장엔진’ AI 영상 공모전

산업통상부가 인공지능(AI)을 활용해 지역별 전략산업이 바꿔 놓을 미래 모습을 그리는 ‘5극3특 성장엔진 미래지도’ 영상 공모전을 6일부터 다음 달 13일까지 진행한다. 참가자는 중부권·서남권·대경권·동남권·전북·강원·제주 7개 권역 중 한 곳을 골라 성장엔진 발전에 따라 변화할 지역의 산업현장과 주민들의 삶을 AI 영상으로 표현하면 된다. 영상 형식에 제한을 두지 않았고, 대한민국 거주자 누구든 개인이나 4명 이하 팀으로 참가할 수 있다. 7개 권역별로 최우수상과 우수상, 장려상 1편씩 모두 21편을 선정한다. 다음 달 심사를 거쳐 30일 결과를 발표하고 연말에 시상할 예정이다.

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