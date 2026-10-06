軍, 전방 감시·정찰능력 강화 나선다

합동참모본부는 지난달 21일 발생한 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고로 장병 3명이 다친 것과 관련해 “북한이 정전협정을 위반하고 수지반보병지뢰를 군사분계선(MDL) 남쪽에 매설했다”는 최종조사결과를 5일 공개했다.



권대원 합참 차장은 이날 브리핑에서 “1·2차 성분 검사에서 갈색 이물질과 TNT, 열경화성 수지 성분을 발견했으며, 부상자들의 몸에서 나온 파편과 과거 임진강에서 수거한 북한 수지반보병지뢰와 비교 감정한 결과 ‘동일’하다는 사실을 재확인했다”고 밝혔다. 지뢰 매설 여부에 대해선 “지난달 21일 최초 작전 당시 개척조가 발견한 지뢰가 5∼10㎝ 매설됐다는 진술이 있었고, 같은 달 29일 최종 조사간 발견한 지뢰도 3㎝가량 매설된 것을 확인했다”며 “유엔사도 해당 지뢰는 인위적으로 위치시킨 것으로, 설치 시기는 12개월 이전으로 평가했다”고 설명했다.

권대원 합동참모본부 차장이 5일 서울 용산구 국방부에서 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발상황 관련 최종 조사결과를 발표하고 있다. 뉴스1

합참은 “군은 이번 지뢰 폭발의 원인으로서 유엔사가 정전협정 위반으로 인정한 MDL 남쪽 북한군 지뢰지대를 오늘(5일) 12시51분 제거했다”며 “북한이 MDL 이남에 설치한 지뢰지대를 자발적으로 철거하지 않으면, MDL 이남에 설치한 지뢰 제거 작전을 지속 시행하겠다”며 북한 측에 사과와 지뢰 제거를 촉구했다.



이와 관련해 군은 전방지역 감시·정찰능력 강화와 DMZ 작전수행체계 재정비 등을 추진한다. 북한의 국경선 요새화 작업으로 북한군 활동이 MDL에 근접하고 있고, 25사단 DMZ 지뢰 폭발 사고로 DMZ 내 작전주도권 확보 필요성이 커진 것과 무관치 않다는 분석이다. 이날 군 당국과 국회 국방위원회 등에 따르면, 지상 감시 범위를 확장해 사각지대를 최소화할 계획이다. 감시 범위 확장과 더불어 DMZ 수색로를 추가로 개척해서 DMZ 작전주도권 확보를 추구할 방침이다.

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