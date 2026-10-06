“인공지능 이점 누리려면 위험 감수해야”

샘 올트먼(사진) 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)의 이점을 누리기 위해선 일부 위험은 감수해야 한다고 밝혔다.

올트먼 CEO는 4일(현지시간) 미 정치전문 매체 폴리티코와의 인터뷰에서 오픈AI와 앤트로픽의 규제에 대한 관점 차이에 대한 질문에 대해 “양사의 입장에는 상당한 차이가 있다”며 이같이 답했다. 그는 “우리는 AI 기술의 혜택과 인간의 주도권 유지를 위해 나쁜 일을 일부 받아들여야 한다고 생각한다”고 말했다.

그의 발언은 AI 기술에 대한 위험성에 대해서 일정 부분 인정하면서도 앤트로픽이 주장하는 규제 방향에 대해 동의하지 않는다는 것으로 풀이된다. 올트먼 CEO는 AI 규제 자체에는 찬성하면서도 지나치게 강력한 규제에는 반대하는 오픈AI의 태도를 ‘가벼운 규제 기조’라고 명명했다. 이어 그는 “나는 ‘나쁜 일은 전혀 일어나지 않도록 하겠다’는 식의 입장은 받아들이지 않을 것”이라며 “사람들은 나쁜 일보다는 좋은 일을 훨씬 더, 수십 배는 더 많이 해낼 거라고 생각하기 때문”이라고 설명했다.

다만 그는 인류의 재앙에 해당하는 위험까지 수용하자는 뜻은 아니라고 덧붙였다.

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