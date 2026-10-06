[이코노 브리핑] 우리銀, 최고 연 9% ‘다함께 적금2’ 출시

우리銀, 최고 연 9% ‘다함께 적금2’ 출시

우리은행은 우리금융그룹의 금융축제 ‘2026 우리금융 다함께 페스타(우다페)’에 맞춰 최고 연 9.0% 금리를 제공하는 ‘우리금융 다함께 적금2’를 출시했다고 5일 밝혔다. 이 적금은 12개월 만기 비대면 전용 자유적립식 적금이다. 월 최대 납입금액은 30만원이다. 기본금리 연 3.5%에 우리금융 계열사 이용 실적, 신규 고객 여부 등에 따라 최대 연 5.5%포인트의 우대금리를 적용한다.

KB손보, 車관리 서비스 ‘KB카테크’ 선봬

KB손해보험은 모바일 앱 기반 차량관리 서비스 ‘KB카테크’를 출시했다고 5일 밝혔다. KB카테크는 차량 정보 조회와 정비 이력관리, 제휴 할인 혜택을 한곳에서 이용할 수 있는 서비스다. KB손해보험 계약 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있으며, KB손해보험 모바일 앱에 차량 정보를 등록하면 된다.

건강보험 ‘무사고 계약전환’ 절차 개편

건강보험에 가입한 뒤 입원·수술·중증 질병 진단이 없으면 보장 내용은 유지하되 보험료는 할인해 주는 ‘무사고 계약전환 제도’가 개선된다. 5일 금융감독원에 따르면 앞으로 보험사가 직접 계약자의 전환 의사를 확인하고, 가장 유리한 조건으로 전환해 준다. 기존에는 보험사 안내를 통해 계약자가 설계사 등에 연락해 계약전환을 신청하며 전환유형(할인율)을 직접 고르고 신청해야 했다.

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