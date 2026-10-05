“SNS에 일상 공유할수록 외롭다”…60세 이상서 연관성 뚜렷

인스타그램, 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS)에서 자신의 일상을 적극적으로 공유하거나 다른 사람과 자신을 비교하는 이용자일수록 외로움을 느끼는 비율이 높은 것으로 나타났다.

특히 자신의 일상을 적극적으로 공유하는 행태와 외로움의 연관성은 60세 이상에서 뚜렷하게 나타났다.

인스타그램. AP연합뉴스

5일 의료계에 따르면 민경복 서울대 의과대학 예방의학교실 교수 연구팀은 ‘2024년 서울서베이’에 참여한 서울 거주 성인 3만4142명(평균 연령 52.3세)의 SNS 이용 행태와 외로움의 연관성을 분석했다.

조사 대상 가운데 SNS를 이용하는 사람은 2만5134명, 이용하지 않는 사람은 9008명이었다.

연구진은 가족 또는 가족 이외의 사람들과의 관계에서 외로움을 느끼는지를 묻고, 둘 중 하나라도 외롭다고 답한 경우 외로움을 느끼는 사람으로 분류했다.

전체 조사 대상의 28.2%가 외로움을 느낀다고 답했다. 연령별로는 20대가 22.8%로 가장 낮았고, 60세 이상은 33.5%로 가장 높았다.

SNS 이용 행태별로 보면 자신의 일상을 적극적으로 공유하는 이용자 가운데 외로움을 느낀 비율은 30.1%로, 그렇지 않은 이용자(23.3%)보다 높았다.

다른 사람과 자신을 비교하거나 SNS에서 소외감을 느끼는 이용자에서도 비슷한 경향이 나타났다.

다른 사람의 SNS 게시물을 보며 자신보다 더 행복하다고 느끼는 이용자의 34.4%가 외로움을 느낀 반면, 그렇지 않은 이용자는 22.9%였다.

SNS 이용 중 소외감을 느끼는 사람은 외로움을 느낀 비율이 37.5%로, 소외감을 느끼지 않는 사람(22.4%)보다 높았다.

특히 자신의 일상을 적극적으로 공유하는 행태와 외로움의 연관성은 20∼59세에서는 통계적으로 유의하지 않았지만, 60세 이상에서는 뚜렷하게 나타났다.

연구팀은 노년층이 SNS 이용의 부정적인 측면에 더 취약할 가능성이 있다며 연령과 SNS 이용 행태를 고려한 맞춤형 교육과 개입이 필요하다고 설명했다.

연구팀은 “문제가 될 수 있는 SNS 이용 행태는 외로움과 강하게 연관돼 있었다”며 “특히 노년층에서 취약한 것으로 나타나 행동과 특정 인구 집단에 맞춘 교육과 개입이 필요하다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 대한예방의학회 국제학술지 ‘예방의학 및 공중보건학회지(Journal of Preventive Medicine and Public Health)’에 게재됐다.

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