광명 교차로서 25t 화물차, 승용차 충돌뒤 식당 돌진…15명 부상

5일 오후 1시 51분께 경기 광명시 노온사동의 한 교차로에서 승용차와 25t 화물차가 충돌한 뒤 화물차가 인근 식당으로 돌진하는 사고가 났다.



이 사고로 60대 화물차 운전자와 40대 승용차 운전자 등 2명이 중상을 입어 치료받고 있다.

사고 현장. 경기도소방재난본부 제공

또한 식당 안에 있던 손님 등 13명이 화물차 돌진 충격으로 깨진 유리 파편에 맞거나 밀려난 집기류 등에 부딪혀 경상을 입었다.



부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.



경찰은 직진 신호에서 좌회전하려던 승용차와 맞은편에서 직진하던 화물차가 교차로 한가운데서 충돌하며 사고가 시작된 것으로 보고 있다.



1차 충돌 후 화물차가 우측으로 미끄러지며 식당 외곽 기둥 등을 들이받은 것으로 파악됐다.



차량 내 다른 동승자는 없었으며, 두 운전자 모두 음주나 약물 운전 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.



경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 승용차의 신호 위반 여부 등 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.

<연합>

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