SK하이닉스 방류 하천 염소·황산이온 농도… 유엔 권고치 초과

경기 이천 SK하이닉스 반도체 공장 방류수가 유입되는 하천의 염소이온과 황산이온 농도가 유엔식량농업기구(FAO) 권고치를 초과한 것으로 나타났다.

경기도는 5일 도청사에서 기자회견을 열고 경기도보건환경연구원이 올해 8월26일, 9월2일, 9월3일 등 세차례에 걸쳐 이천 SK하이닉스 방류수가 유입되는 죽당천에 대해 수질조사를 한 결과 염소이온∙황산이온 농도는 방류수가 유입되지 않는 인근 복하천보다 높았다고 밝혔다.

경기도보건환경연구원이 5일 경기도청사에서 기자회견을 열고 SK하이닉스 방류수가 유입되는 죽당천의 수질조사 결과를 발표하고 있다. 경기도청 제공

방류구 하류 0.4㎞ 지점의 염소이온 평균농도는 731㎎/L, 황산이온 평균농도는 1천561㎎/L였고 방류구 하류 1.9㎞ 지점에서는 염소이온 평균농도가 639㎎/L, 황산이온 평균농도는 1천338㎎/L로 측정됐다. 인근 복하천의 염소이온 평균농도는 71㎎/L, 황산이온 평균농도는 32㎎/L로 죽당천보다 훨씬 낮았다.

염소이온과 황산이온은 지하수나 하천수 등 자연수에 흔히 녹아 있는 성분으로 치명적인 유해 물질은 아니며 주로 물의 맛과 배관 부식, 위장관 자극 등의 영향을 주는 것으로 알려져 있다.

이와함께 수질기준이 마련된 BOD(생물화학적산소요구량) 등 9개 항목 모두 국내 하천 수질기준보다 낮아 이상이 없는 것으로 나타났다.

우리나라는 먹는물에 대해서는 염소이온∙황산이온은 기준이 있지만 하천을 농업용수로 사용할 경우 기준이 없는 상태다.

다만 유엔식량농업기구는 관개용수 평가 지침에 염소이온은 355㎎/L, 황산이온은 0~960㎎/L를 통상 범위로 제시하고 있다.

경기도는 용인 SK하이닉스 반도체 공장 방류수가 고삼저수지에 미치는 영향을 예측하기 위해 이번 죽당천의 수질조사를 실시했다고 설명했다.

문희천 경기도보건환경연구원장 직무대리는 “현재 방류 기준이 없는데 죽당천과동일한 수준의 염소이온과 황산이온이 내년 2월부터 고삼저수지로 유입된다면 이에 대비한 연구와 실효적인 방류수 관리 대책이 필요하다”고 말했다.

이에따라 경기도는 염소이온과 항산이온에 대한 관리기준과 허가배출기준 설정을 기후에너지환경부에 건의했다.

앞서 추미애 경기도지사는 지난 7월 16일 “대만 TSMC 등 글로벌 반도체 기업처럼 공정수 재사용률을 높여야 한다. 공공이 용수를 공급하는 만큼 기업도 폐수 감축과 재이용 기술 개발·투자에 적극 나서야 한다”며 삼성전자와 SK하이닉스에 용인 반도체 공정수 활용비율을 높이고 폐수 방류량을 줄이도록 행정지도했다.

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