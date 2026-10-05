[박소란의시읽는마음] 작은 사람

백 년을 산 나무가 죽어서 내가 태어났다

아직 죽지 않은 사람 나는 그 나무의 죽음에 책임이 있다

그것만이 역사다

사람과 신은 책장처럼 붙어 있지만 서로 볼 수 없다 사람은 작고 신은 커서

신에게 선악은 사소한 일이다

다만 빌려준다 사람에게

기다려 보라는 듯이 다 생각이 있다는 듯이

나무를 빌려서 책을 만들었다

우리는 멀리 있었지만 책 속에서 만난다 책 속에서 우리는 가깝다

작은 소리로 불러도 대답할 수 있다

책이 포탄을 막을 수 있을까 책장을 찢어 배를 만들었다

나는 찢겨 종이배가 된다

바람을 빌려서 배를 띄운다 살아 있음을 향해



(하략)