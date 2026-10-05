일상에서 만나는 미술…칠곡미협 ‘리(Re);칠곡’ 25일까지 개최

칠곡미술협회가 칠곡지역 미술단체 가운데 처음으로 경북문화재단 전시발간지원사업에 선정돼 주민들이 지역에서 다양한 미술작품을 접할 수 있는 기회가 마련됐다.

칠곡미술협회는 오는 25일까지 예태미술관 1·2전시실에서 ‘리(Re);칠곡’ 전시를 개최한다.

김재욱 칠곡군수가 ‘리(Re);칠곡’ 전시 개막식에서 김결수 작가의 퍼포먼스에 참여하고 있다. 칠곡군 제공

이번 전시에는 칠곡군 작가 7명을 비롯해 구미·성주·대구 등 4개 지역에서 활동하는 작가 14명이 참여한다. 강성애·김결수·김봉천·김선경·김성수·김재경·김점희·나세현·배기찬·배윤정·이무훈·이영철·정희윤·진해주 작가가 작품을 선보인다.

전시명은 칠곡을 새로운 시선으로 다시 바라본다는 의미를 담았다. 한 가지 장르에 머물지 않고 회화와 설치, 미디어, 공예, 조각 등 서로 다른 형식의 작품을 한자리에서 선보이는 것이 특징이다.

특히 김결수 작가의 퍼포먼스는 관람객이 직접 참여해 작품을 완성하는 방식이다. 관람객이 단순한 감상자를 넘어 작품의 일부가 되는 참여형 작업이다. 또 칠곡에서 활동하는 작가뿐 아니라 구미·성주·대구 작가들도 참여해 지역 작가 간 교류의 폭을 넓혔다.

지난 2일 열린 개막식에는 김재욱 군수를 비롯해 참여 작가와 문화예술 관계자 등 100여명이 참석했다. 참석자들은 전시장을 둘러보며 작품에 대한 이야기를 나눴다.

김선경 칠곡미술협회장은 “지역 주민들이 다양한 작가의 작품을 접할 수 있는 기회를 만들고 싶어 이번 공모를 준비했다”며 “전시가 주민들에게는 좋은 작품을 만나는 기회가 되고 지역 작가들에게는 활동의 폭을 넓히는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

김 군수는 “전시가 지역 작가들의 활동과 교류에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”며 “지역에서 작가들이 활발하게 활동하고 주민들이 일상에서 문화예술을 가까이 접할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

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