나나와 교제 중인 탑의 은밀한 보금자리…미술품 가득한 한남동 집 재조명

그룹 빅뱅 출신 탑과 배우 나나가 최근 연인 관계로 발전해 공식 열애를 인정한 가운데, 탑이 실제로 거주하고 있는 서울 용산구 한남동 아파트에 누리꾼들의 관심이 쏠리고 있다.

유튜브 채널 'wanderplanet'에 따르면, 탑은 사회복무요원으로 군 복무를 이어가던 지난 2017년 한남동 한남하이페리온 아파트를 20억5000만원에 사들였다. 이후 복무를 마치고 2019년 가을 이곳으로 거처를 옮겨 생활을 이어오고 있다. 그가 살고 있는 가구는 침실 4개와 욕실 3개로 이뤄진 268㎡(81평형) 규모로, 탁 트인 한강 조망권을 갖춘 것이 특징이다.

나나, 탑 최승현. (사진 = 소속사 제공)

앞서 탑의 거주지로 알려졌던 유엔빌리지 파빌리온 빌라는 실제 주거 공간이 아닌 다른 용도로 쓰이고 있다. "고가의 가구와 미술품들이 가득한 파빌리온은 거주지라기 보다는 탑의 친구들을 위한 고급 파티룸에 가깝다"는 설명이다. 파빌리온 빌라에서 약 1km 떨어진 한남하이페리온이 그의 진짜 보금자리다.

탑은 한국 미술계의 거장 김환기 화백과 친척 관계인 것으로 알려졌다. 그는 미술계에서도 손꼽히는 예술품 수집가로 활동하며 파빌리온 빌라를 희귀한 미술품과 고가 가구로 채워 넣었다. 아울러 아르헨티나의 포도밭을 매입해 와인 브랜드 '티스팟(T'SPOT)'을 선보이는 등 여러 분야로 활동 영역을 넓혀왔다.

빅뱅 탈퇴와 연예계 은퇴 선언을 거친 탑은 12년 반 만에 첫 정규 앨범 '다중관점'을 발표하며 음악 활동을 다시 시작했다. 앨범 수록곡 11곡 중 7곡이 방송 적합 판정을 받지 못했으나 시장의 호응은 이어지고 있다. 지난 2024년 12월에는 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임2'에서 마약에 빠진 전직 래퍼 역할을 맡아 복귀를 알렸다.

한편 탑의 거처가 위치한 용산구 보광동 일대는 한남 3구역 재개발 사업이 진행 중이다. 사업이 마무리되면 이 일대는 6000세대 규모의 아파트 단지로 탈바꿈하게 된다. 한남동 일대를 두고 "개성있는 동네들은 점점 사라지고 경제논리를 앞세운 대규모 아파트 단지들이 그 자리를 채우고 있다"는 평가가 나온다.

<뉴시스>

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