스타벅스, 10월 ‘별빛 라이브’…청년 아티스트 무대 넓힌다

스타벅스 코리아가 10월에도 매장을 청년 아티스트의 공연 무대로 제공하는 ‘별빛 라이브’를 이어간다. 청년 문화예술 인재들에게 공연 기회를 제공하는 한편 고객들이 매장에서 다양한 문화예술을 접할 수 있도록 한다는 취지다.

스타벅스는 한국문화예술위원회와 함께 운영하는 청년 문화예술 인재 지원 프로그램 ‘별빛 라이브’를 이달 전국 5개 매장에서 진행한다고 5일 밝혔다.

별빛 라이브는 스타벅스 매장을 청년 아티스트들의 공연 무대로 활용하는 프로그램이다. 스타벅스는 2018년부터 현재까지 550회 이상의 공연을 열었으며 1000여명의 청년 아티스트가 무대에 올랐다.

올해 하반기 공연에 참여할 아티스트는 지난 8월 공개 모집을 통해 선발했다. 모집에는 650여개 팀이 지원했다. 심사를 거쳐 선발된 아티스트들은 어쿠스틱과 재즈, 클래식, 국악 등 다양한 장르의 공연을 선보인다.

공연은 이달부터 내년 3월까지 약 6개월간 장충라운지R점과 더여수돌산DT점, 세종예술의전당점, 북오산IC DT점, 경동1960점 등 전국 스타벅스 5개 매장에서 이어진다.

지난 4일 장충라운지R점에서 첫 공연이 진행됐으며 오는 10일 더여수돌산DT점, 17일 세종예술의전당점, 24일 북오산IC DT점, 31일 경동1960점에서 차례로 별빛 라이브가 열린다. 공연 일정과 출연 아티스트 정보는 스타벅스 공식 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

스타벅스는 공연 기회가 상대적으로 부족한 청년 아티스트들에게 고객과 직접 만나는 실전 무대를 제공하고, 고객에게는 매장에서 문화예술을 경험할 수 있는 기회를 제공한다는 방침이다.

김지영 스타벅스 ESG팀장은 “별빛 라이브는 청년 아티스트들에게 고객과 직접 만날 수 있는 소중한 무대이자 고객들에게는 일상 속에서 문화예술을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 프로그램”이라며 “앞으로도 청년 문화예술 인재들이 자신의 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지