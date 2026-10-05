임은정, 김지용 중수청장 후보자 또 비판…"반면교사 삼을 사람"

임은정 광주지방중대범죄수사청장이 5일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 향한 공개 비판을 중수청 출범 후에도 이어갔다.



임 청장은 이날 페이스북에 "초대 중수청장은 1호 중수청 수사관"이라며 "반면교사로 삼아야 할 사람이 1호가 되면 안 되는 것"이라고 비판했다.

중수청 개청식에 자리한 임은정 광주지방중수청장. 연합뉴스

그러면서 "검찰이 해서는 안 될 일을 할 때, 검찰이 해야 할 일을 하지 않을 때 이러면 안 된다고 만류하는 그의 목소리를 한 번도 들어보지 못했다"고 지적했다.



임 청장은 2018년 김 후보자가 대검 감찰1과장이었을 때 자신이 제기했던 '진동균 전 검사 성폭력 의혹' 관련 감찰 담당자 수사·감찰 요청이 묵살됐다고 주장하며 이같이 밝혔다.



임 청장은 "진 전 검사 성폭력 은폐와 관련해 김 후보자 인사청문회에 관련 증인이나 참고인으로 불러달라고 공개 요청을 드린 바 있다"며 "당시 민원 묵살 핑계가 무엇인지를 구체적으로 알기 위해 정보공개 신청을 했으니 청문회 출석 시 결정문을 지참할 수 있을 듯하다"고 덧붙였다.



앞서 임 청장은 서울동부지검장으로 재임 중이던 지난달에도 페이스북을 통해 김 후보자의 이력을 공개적으로 비판했다.

<연합>

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