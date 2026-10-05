유해진 측, 신변 위협에 강경 대응 예고…"모든 조치 취할 것"

배우 유해진 측이 영화 '암살자(들)' 논란으로 사생활 침해 피해를 겪자 소속사가 강경 대응을 예고했다.

유해진의 소속사 VAST엔터테인먼트는 5일 입장문을 내고 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등을 통해 소속 배우 유해진에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유포·확산되고 있는 것을 확인했다"고 밝혔다.

배우 유해진 측이 영화 '암살자(들)' 논란으로 사생활 침해 피해를 겪자 소속사가 강경 대응을 예고했다.

소속사는 "소속 배우와 관련한 허위사실의 생성 및 유포, 악의적인 인신공격과 모욕은 물론, 배우 개인의 사생활을 침해하거나 신변을 위협하고 명예를 훼손하는 일체의 행위를 매우 엄중하게 보고 있다"고 강조했다.

소속사는 "이에 관련 게시물과 자료를 지속적으로 수집하고 있으며, 이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정"이라고 했다.

그러면서 "앞으로도 소속 배우의 권익과 안전을 침해하는 행위에 대해 지속적으로 모니터링하고, 확인되는 사안에 대해서는 필요한 대응을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

'암살자(들)'은 1974년 8월15일 광복절 기념 행사에서 저격 당해 사망한 육영수 여사 사건을 영화화했다. 보수 진영에선 이 영화가 육영수 여사 저격 사건 사실 관계를 역사적으로 확인된 것과 다른 방향으로 왜곡하고 있다고 주장하고 있다.

논란은 출연 배우들에게 번졌다. 일부 보수단체는 주연 배우인 유해진 자택 앞에서 집회를 열었다. '암살자(들)' 측은 배우와 관객들의 안전을 고려해 부산국제영화제 무대인사를 비롯한 일부 공식 일정을 취소하기도 했다.

<뉴시스>

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