“나이 얘기는 이제 그만!”… 불혹 앞둔 신지애 일본골프 역사 첫 ‘커리어 그랜드 슬럼’ 대기록!

JLPGA 투어 메이저 일본여자오픈 석권

4대 메이저 우승 커리어그랜드슬램 완성

일본여자골프 역사상 처음 나온 대기록

신지애가 4일 JLPGA 투어 메이저 대회 일본 여자 오픈 선수권대회 최종일 연장 혈투 끝에 우승한 뒤 환호하고 있다. JLPGA 홈페이지

불혹을 바라보는 신지애(38)가 그동안 미국여자프로골프(LPGA) 투어, 한국여자프로골프(KLPGA) 투어, 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 쌓아 올린 기록은 엄청나다. KLPGA 투어에서 2006~2008년 3년 연속 상금왕에 올랐고, LPGA 투어에선 데뷔 첫해이던 2009년 3승을 거두며 신인왕과 상금왕을 동시에 석권하는 기염을 토했다. 한국 선수 최초의 LPGA 상금왕 기록이기도 하다. 신지애는 또 지난해 3월 JLPGA 투어 시즌 개막전 다이킨 오키드 레이디스 골프 토너먼트에서 2위에 오르며 한국 선수 최초로 JLPGA 투어 통산 상금 1위에 등극했다.

신지애가 여기에 JLPGA 투어 통산 30승과 함께 JLPGA 투어 역사 최초로 4대 메이저를 모두 석권하는 커리어 그랜드슬램의 대기록을 더했다.

신지애는 4일 일본 효고현 다카라즈카 골프 클럽(파70)에서 열린 JLPGA 투어 메이저 대회 일본 여자 오픈 선수권대회(총상금 1억5000만엔) 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄이는 뒷심을 발휘했다. 최종 합계 11언더파 269타를 적어낸 신지애는 지난 8월 LPGA 투어 메이저 AIG 여자오픈 우승자인 구와키 시호(23·일본)와 공동 1위에 올라 연장전에 돌입했다.

신지애. JLPGA 홈페이지

두 선수는 18번 홀(파4)에서 치른 연장 1, 2차전까지 나란히 파를 기록했고 3차 연장에서 신지애가 짜릿한 버디를 낚으면서 파에 그친 구와키를 따돌리고 감격스러운 우승을 차지했다. 우승 상금은 3000만엔(약 2억5000만원). 신지애는 지난해 5월 메이저 대회인 월드 레이디스 챔피언십 살롱파스컵 우승 이후 1년 5개월 만에 우승을 추가했다. 또 JLPGA 투어 336번째 출전 대회에서 개인 통산 30승째 고지에 올라섰다. 신지애는 이날 우승으로 JLPGA 투어 역대 7번째로 영구 시드를 획득했다. 외국인 선수가 JLPGA 투어 영구 시드를 받은 것은 투아이위(대만·58승) 이후 두 번째다.

특히 신지애는 월드 레이디스 챔피언십 살롱파스컵(2승), 투어챔피언십 리코컵(2승), JLPGA 챔피언십(1승)에 이어 일본 여자 오픈 선수권대회까지 정상에 올라 JLPGA 투어 사상 최초로 메이저 4개 대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드슬램의 마지막 퍼즐을 완성했다. 신지애는 이날 우승으로 KLPGA 투어 21승, LPGA 투어 11승, JLPGA 투어 30승 포함 개인 통산 우승을 69승으로 늘려 70승에 단 1승만 남겨 놓게 됐다.

신지애. 교토=연합뉴스

선두 구와키에 2타 뒤진 2위로 최종 라운드를 맞은 신지애는 2번 홀(파3) 버디를 3번 홀(파4) 보기와 맞바꿨지만 4번 홀(파5)에서 다시 3ｍ 버디 퍼트를 떨구며 추격을 시작했다. 신지애는 한때 3타 차로 벌어져 우승 경쟁에서 멀어지는 듯했지만, 13번 홀(파4)에서 15ｍ의 먼 거리 버디 퍼트를 떨군 뒤 14번 홀(파5)에서도 버디를 잡아 2개 홀 연속 버디로 한 타 차까지 따라붙었다. 신지애는 이어 17번 홀(파5)에서 세 번째 샷을 홀 바로 옆 50㎝에 떨어뜨리며 가볍게 버디를 낚아 승부를 연장으로 끌고 갔고 3차 연장에서 역전 우승을 일궜다.

신지애는 경기 뒤 “정말 긴 하루였다. 우승하고 울어본 적이 없었는데 이번에는 정말 기쁘다”며 “이번 대회에서 우승하면 영구 시드를 얻기 때문에 정말 간절히 우승을 원했다. 드디어 내년부터 영구 시드를 받게 된 게 정말 기쁘고 감사하다”고 벅찬 우승 소감을 밝혔다. 신지애는 이어 “어제 인터뷰에서도 나이 이야기는 그만하고 싶다고 말했는데, 이번 우승으로 이제 나이와 관계없이 계속해 나갈 수 있다는 생각이 든다”며 “일본 골프 역사에 남게 됐고, 앞으로도 멈추지 않고 노력하겠다”고 덧붙였다.

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