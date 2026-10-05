'미우새' 탁재훈 "母에 들은 최악의 잔소리? '왜 사니'…4억 받아야"

탁재훈이 어머니에게 들었던 충격적인 명절 잔소리를 공개해 웃음을 자아냈다.

4일 오후 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에선 명절을 맞아 이사한 이동건의 집에 방문한 탁재훈, 김희철, 최진혁의 모습이 공개됐다.

SBS '미운 우리 새끼' 갈무리

이날 네 사람이 대화를 나누던 중 명절 잔소리에 대한 이야기가 나왔다. 김희철은 세 사람에게 '명절 잔소리 메뉴판'을 소개했다. 그는 수능 성적을 묻는 질문은 15만 원, 살 빼라는 잔소리는 25만 원이라고 설명했다. 이어 1000만 원짜리 잔소리로는 "그 집 아들은 좋은 학교 갔다더라"라며 다른 자녀와 비교하는 말을 꼽아 웃음을 자아냈다.

이후 김희철은 탁재훈에게 "형이 들은 최악의 잔소리는 뭐냐"고 물었다. 이에 탁재훈은 "왜 사니?"라고 답했고, 스튜디오에서 이를 지켜보던 장윤정은 놀라워했다.

탁재훈은 당시 들었던 말을 떠올리며 "너 그러고 살 거면 왜 사니"라고 구체적으로 설명했다. 이에 최진혁은 "얼마나 싫으셨으면"이라고 말해 웃음을 더했다.

SBS '미운 우리 새끼' 갈무리

이어 탁재훈은 "그럼 나 엄마한테 (잔소리 요금) 얼마 받아야 해?"라고 묻더니, 이내 "한 4억?"이라고 스스로 답해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

한편 '미운 우리 새끼'는 엄마가 화자가 되어 자녀의 일상을 관찰하고, 육아일기라는 장치를 통해 순간을 기록하는 프로그램이다. 매주 일요일 오후 9시 방송된다.

<뉴스1>

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