특검 ‘검사 파견’ 놓고 재판 중단… 공소청 혼란 현실화

검찰청이 역사 속으로 사라지고 기소 기능을 넘겨받은 공소청이 출범한 가운데 실무 현장 곳곳에서 혼선이 빚어지고 있다. 법정에선 검찰청 소속으로 특별검사팀에 파견된 검사들이 공소청 출범 후에도 파견이 유지되는지 법적으로 명확하지 않다는 점이 문제가 돼 재판이 중단됐다. 공소청 내에선 이재명 대통령 등의 형사사건에 대한 검찰권 남용 여부를 들여다보는 검찰인권존중미래위원회(검찰미래위) 진상조사단이 검사직무 독립성에 심각한 위협이라는 지적도 거듭 제기됐다.

4일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)는 공소청 출범 첫날인 2일 이상민 전 행정안전부 장관 등의 대통령 관저 이전 의혹(직권남용 권리행사방해 등 혐의) 재판에서 공소청 검사의 특검팀 파견이 유효한지 의문을 표하며 재판 진행을 중단했다.

지난 2일 서울 서초구 공소청에서 공소청 깃발이 휘날리고 있다. 뉴스1

재판부는 “파견 검사의 출석이 적법한지 재판부가 조금 의문이 있다”며 “검찰청 소속일 때 파견 명령이 청이 바뀌어도 유효하다는 규정이 명확히 있는 걸로 보이지 않는다”고 지적했다. 이어 재판부는 “향후 새로운 파견 명령이 필요하다는 결론이 나오면 오늘 진행하는 게 무의미해질 수 있다. 절차가 무효가 될 가능성이 있다”며 “확실하게 해결하려면 공소청 소속 파견 명령을 받는 게 확실할 것 같다”고 덧붙였다. 그러면서 “다른 재판부도 다 이런 문제가 있는데 빨리 해결해야 한다”고 꼬집었다.



이날 재판에 출석한 2차 종합특검팀(특검 권창영) 파견 검사는 “외부 기관으로 검사를 파견하는 건 공소청이 결정할 수 있는 게 아니며, 검사 인사와 관련해선 대통령 재가 사항으로 알고 있다”고 설명했다. 그는 아직 특검팀이 공소청에 정식으로 파견을 요청한 상태는 아니라고 했다. 재판부는 특검에 관련 절차를 먼저 진행해 달라고 한 뒤 공판을 11분 만에 마쳤다. 변론 종결도 2주 뒤로 미뤘다.

같은 날 오세훈 서울시장의 여론조사비 대납 의혹 사건 항소심 결심공판에서도 재판부가 특검 파견 검사의 지위의 불명확성을 언급했다. 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건을 심리하는 서울고법 형사7부(재판장 구회근)는 “법적으로 명확하지 않은 부분이 있는 것 같다”며 “혹시 모르니 변론은 특검보가 대략적인 내용을 먼저 하고 이어 검사들이 세부적인 걸 하는 게 어떨까 싶다”고 했다. 재판부는 피고인 측의 이의 여부를 확인했으나, 변호인단이 별다른 이의를 제기하지 않아 재판은 예정대로 진행됐다. 특검 측 최종 의견과 구형은 박노수 특검보가 혼자 발언했다.

검사 파견의 유효성에 대한 최종 판단은 앞으로 다른 특검 재판에서 피고인들이 문제를 제기할 경우 법원 판단을 통해 가려질 전망이다. 다만 내란특검팀(특검 조은석) 등은 검사정원법 시행령 부칙 등에 경과 규정이 있으므로 별도의 파견 명령 없이 파견 검사들의 공소 유지가 가능하다는 입장이다. 검사정원법 시행령과 공소청법 부칙 등은 기존 검찰청 소속 검사를 공소청 검사로 본다고 규정한다.

김성동 공소청 감찰부장. 뉴스1

공소청 검사가 이 대통령 등의 형사사건에 대한 과거 검찰권 남용을 조사하는 검찰미래위 진상조사단 활동을 하는 것이 “직무 독립성에 심각한 위협”이라는 공소청 내부 비판도 거듭 제기됐다.

김성동 공소청 감찰부장은 공소청 내부망 이프로스에 올린 글에서 “공소청 출범이라는 형사사법체계의 중대한 변화가 시작됐으나 검사 직무의 독립성에 심각한 위협이 ‘진상조사단 구성과 활동’이라는 형태로 여전히 진행되고 있다”고 밝혔다. 그는 특히 정성호 전 법무부 장관이 검찰미래위와 진상조사단 구성을 지시한 것은 검찰청법 위반 소지가 있다고 주장했다. 진상조사단이 검찰총장 등 상급자 지시를 받지 않고 독립적으로 활동하는 것이 검찰총장 지휘권을 배제한 지시이므로 검찰청법 8조에 어긋난다는 것이다. 검찰청법 8조는 법무부 장관이 구체적 사건에 대해서는 검찰총장만 지휘, 감독할 수 있다고 규정한다.

김 부장은 “‘조사기구 운영 관련 장관 지시’에 검찰청법 8조에 근거해 검찰총장 지휘권을 배제하는 지시임을 명확히 하지 않았다면 정치적 책임을 회피하기 위한 우회적, 탈법적 지시로 검찰청법을 위반한 지시”라고 했다. 이어 조사 대상 사건을 특정하지 않은 상태에서 먼저 검찰총장 지휘권을 배제하고, 사후적으로 사건을 추가했다며 이 또한 검찰청법 8조에 정면으로 반한다고 비판했다. 그는 “검찰총장 권한대행 자신이나 측근 또는 가족이 연루된 것으로 확인되지도 않은 구체적 사건에서 인권침해와 권한남용이 의심된다는 이유만으로 지휘 감독권을 전면 배제하는 지휘를 하는 것은 법무부 장관의 지휘권 남용”이라고 했다.

김 부장은 진행 중인 재판 사건도 다수 포함된 상황에서 조사 결과 등에 대해 법무부의 직접적 개입 통로를 규정과 지침 형식을 빌려 제도화하는 것이 가능하다며 “위법한 진상조사단 구성과 활동 결과에 따라 재판 중인 사건에 대한 조치가 이뤄진다면 헌법상 검사 제도에 대한 심각한 위험이자 위협”이라고 밝혔다.

그는 앞서 7월에도 검찰미래위 진상조사단 활동이 감찰부장 업무에 해당한다며 업무 충돌 문제를 제기했다. 검찰미래위는 검찰권 행사 과정에서 인권침해나 권한남용 의혹이 제기된 사건의 진상 규명과 재발방지책 권고를 위해 지난 6월 출범했다. 이 대통령이 재판받던 쌍방울 대북 송금 사건, 대장동 사건, 성남FC 사건 등 19건이 조사 대상으로 선정되며, 이 대통령 사건 공소취소를 위한 사전작업 아니냐는 의혹이 여러 번 제기됐다.

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