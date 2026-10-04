악성코드·해킹…전자금융 침해 사고 3년간 14건

인공지능(AI)을 활용한 해킹 위협이 전 금융권을 덮친 가운데 올해 아이엠뱅크(iM뱅크)와 바로저축은행이 악성코드 감염 피해를 입었던 것으로 확인됐다.



4일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박준태 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 2024년 1월부터 지난 8월31일까지 은행, 보험, 여신전문금융, 증권, 저축은행, 상호금융 등 금융권에서 발생해 금감원에 접수된 전자금융 침해사고는 14건이다. 은행이 6건으로 가장 많았고 보험 4건, 여신전문금융 2건, 증권사와 저축은행 각 1건이었다.

사진=게티이미지뱅크

이 중 아이엠뱅크는 지난 8월28일 악성코드 감염으로 취약점 이용 이상거래탐지시스템(FDS) 공격을 받은 것으로 확인됐다. 바로저축은행에서도 4월12일 악성코드 감염으로 임직원 정보가 유출되는 사고가 발생했다.



해킹 사례도 있었다. SC제일은행이 2024년 1월16일과 이듬해 5월16일 두 차례, 아이엠뱅크는 2024년 11월24일 해킹 공격을 받았다.



증권업권에선 노무라금융투자가 지난해 5월16일 악성코드 감염으로 일부 직원이 시스템 접속을 하지 못해 불편을 겪었다. 보험업권에선 KB라이프생명보험(지난해 5월16일)과 미쓰이스미토모해상(2024년 12월30일)이 보안 취약점 해킹을 당했고, 악사손해보험은 지난해 8월3일 서비스 거부 공격으로 홈페이지 접속·조회가 불가능했다.

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