‘AI 성착취물 유포’ 현직 경찰관 구속

인공지능(AI)을 이용해 지인을 나체로 표현한 허위 영상물을 제작하고 아동·청소년 성착취물 등 불법 영상물 5600여개를 소지한 현직 경찰관이 구속됐다.



4일 경찰에 따르면 서울 동대문경찰서 소속 A경장은 성착취물·허위영상물 소지와 허위영상물 제작·반포 등의 혐의로 지난달 구속됐다. 부산경찰청은 지난해 12월 허위영상물이 유포되는 텔레그램 대화방을 수사하기 위해 법원으로부터 신분위장 수사 허가를 받고 잠입수사에 착수했다. 수개월간 대화방을 추적한 경찰은 불법 영상물 유포자로 A경장을 특정했다. 당시 A경장은 동대문서 교통과에서 근무 중이었다.

서울 동대문경찰서 전경. 뉴시스

경찰은 지난 8월 A경장의 휴대전화 등을 압수수색했고, 압수물 분석 과정에서 범행 규모가 늘어났다. A경장이 소지한 불법 영상물은 총 5600여개에 달했다. 허위영상물이 2600여개로 가장 많았고 아동·청소년 성착취물 1600여개, 불법 촬영물 1300여개 등이 포함됐다.



A경장은 불법 영상물을 직접 제작·유포한 혐의도 받는다. 2022년 3월부터 올해 7월까지 AI를 이용해 지인을 나체로 표현한 허위영상물 400여개를 제작하고 여성의 신체를 몰래 촬영한 불법 촬영물도 만든 것으로 조사됐다. 지난해 8월부터 올해 4월까지 텔레그램 대화방에 허위영상물 수십개를 유포한 정황도 파악됐다.



A경장은 2024년 4월 경찰에 입직했지만 2022년 3월부터 범행을 시작한 것으로 파악됐다. 아울러 경찰 입직 전에도 동종 사건으로 기소유예 처분을 받은 것으로 전해졌다.



A경장은 수사가 본격화하자 자신의 범행을 자백한 것으로 알려졌다. 동대문서는 부산경찰청으로부터 수사 개시 통보를 받은 직후 A경장을 대기발령했고 현재 직위해제 상태다.

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