“노인 연령 기준 75세로 단계적 상향 필요”

대한노인회가 초고령사회에 대응해 현재 65세인 노인 연령 기준을 단계적으로 75세까지 높이는 방안을 제안했다고 4일 밝혔다.

이중근(사진) 대한노인회장은 지난 2일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 “초고령사회의 인구 구조 변화에 대응해 노인연령 기준 상향 및 제도 개선, 재가 임종 통합 돌봄서비스 체계 강화, 노인권리보장법 제정, 사회참여 확대 등을 위해 정부와 협의해 활기찬 일상생활을 누릴 수 있도록 지원하는 데 앞장서겠다”고 말했다.



대한노인회는 현재 65세인 노인 연령 기준을 매년 1년씩 단계적으로 상향해 75세까지 조정하는 방안을 제안했다. 고령층의 건강한 사회 참여와 지속적인 사회적 역할을 뒷받침하자는 취지다. 이 회장은 재가 임종제도 추진, 인구부 신설, 대한노인회 중앙회관 건립 및 노인회 봉사자 지원 등도 제안했다.



이날 기념식에는 이재명 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 정부·국회 주요 인사와 대한노인회 관계자 등 400여명이 참석했다. 이 대통령은 “어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 정부가 세밀하게 살피겠다”며 “노인이 청년의 어려움을 이해하고 청년이 노인을 공경하는 성숙한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지