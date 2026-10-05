산불 예방·복구 ‘K노하우’ 국제사회 공유

기후변화와 생물다양성 손실, 식량 안보 위기 등 복합적인 세계적 위기가 심화하면서 국제적 연대 중요성이 커지는 가운데 한국 산림청이 앞선 산림 정책과 기술을 바탕으로 글로벌 산불협력 강화에 앞장서고 있다.



산림청은 최근 이탈리아 로마에서 열린 ‘제28차 유엔식량농업기구(FAO) 산림위원회(COFO 28)’와 프랑스에서 개최된 ‘아시아 산불대응 역량강화사업(FFMA)’ 제2차 운영위원회에 잇따라 참석해 산림경관복원과 지속가능한 산림경영·조림 방안 등 한국의 산불 대응 경험과 협력방안을 국제사회에 공유했다고 4일 밝혔다.

산림청과 AFoCO, 프랑스 정부가 2일 FFMA회의에서 아시아의 산불 대응 역량 강화를 위한 협력 방안을 논의하고 있다. 산림청 제공

‘식량, 회복력, 번영을 위한 산림’을 주제로 열린 이탈리아 FAO 산림위원회에서 산림청은 산불 예방부터 복구까지 전 과정을 아우르는 ‘통합산불관리(IFM)’의 중요성과 성과를 알렸다.



산림청은 과학적 산불관리 기술과 지난해 유네스코 세계기록유산에 등재된 산림녹화 역사를 비롯, 유엔환경계획(UNEP)과 FAO가 ‘세계 복원 플래그십’ 우수사례로 선정한 울진 산불피해지 생태복원 성과도 소개했다. FAO와 캐나다, 산림과기후리더파트너십(FCLP) 등과 공동 주최한 ‘산불 고위급 회의’에서는 ‘산림재난방지법’을 기반으로 한 한국의 통합 산불관리 정책을 설명했다.



산림청은 산불 재난에 취약한 국가들의 대응 역량을 높이기 위한 협력에도 나서고 있다.



FAO 협력사업인 ‘통합산림위험관리 메커니즘(AFFIRM)’ 2단계 사업 협약을 통해 캄보디아·라오스·태국·베트남 등 재난 취약국의 산불 대응 정책 수립과 체계 구축을 돕고 있다.



산림청은 이번 FAO 산림위원회를 계기로 글로벌 산림 회복력을 높이기 위해 통합산불관리(IFM)를 기반으로 한 구체적인 이행 체계를 마련하는 등 국제협력 사업을 본격화하기로 했다.



프랑스에서 열린 FFMA 운영위원회에서는 태국·인도네시아·카자흐스탄에서 진행된 사업 첫해의 교육·훈련 성과를 점검하고 내년도 사업계획과 예산을 논의했다.



아시아 지역의 실질적인 산불 대응 역량을 높이기 위해 프랑스-아시아산림협력기구(AFoCO)와 함께 추진하는 FFMA 사업의 현지 교육·훈련도 확대한다. 참여국들은 산불 전문인력 양성과 교육을 지속적으로 확대해 FFMA를 아시아 지역 산불 대응을 위한 핵심 국제협력 사업으로 발전시키기로 했다.



산림청은 프랑스 농식품주권부와 내무부 등 재난 관련 기관과 만나 한국의 산불 대응 경험과 프랑스의 전문 교육·훈련 역량을 연계하는 방안도 모색했다.



이번 프랑스 회의에서는 서울대학교와 프랑스 PSL대학, AFoCO가 내년 9월부터 회원국 장학생 4명을 선발해 연구·정책 분야 전문인력을 양성하는 석사 복수학위 장학프로그램 양해각서(MOU)를 체결했다.



산림청은 산불 대응뿐 아니라 FAO가 제시한 다양한 산림 기반 해법을 국내외 현장에 적용하는 데에도 힘을 쏟는다. 단순한 면적 중심의 식재에서 벗어나 생태·사회적 기반과 지속가능한 재원을 결합한 ‘고품질 표준 기반 복원’으로 전환하고 내년부터 2036년까지 10년간 추진되는 ‘UN 조림 및 재조림 10년 사업’에는 자생 수종을 중심으로 한 경관 접근법을 적용할 방침이다. 산림경관복원 메커니즘(FLRM)과 AFoCO를 통해 개발도상국의 산림복원 사업에도 협력할 계획이다.



이현주 산림청 국제산림협력관 직무대리는 “대형산불과 기후위기가 가속화되는 상황에서 국가 간 경험과 첨단 기술을 나누는 국제협력의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있다”며 “한국의 산불 대응·산림녹화 경험과 첨단 과학기술, AFoCO의 지역 네트워크, FAO의 글로벌 플랫폼을 유기적으로 연계해 글로벌 산림 회복력 강화를 이끌어가겠다”고 말했다.

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