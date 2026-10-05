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1500만 외국인 관광객 잡아라… ‘K결제’ 대전 [마이머니]

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구예지 기자

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우리, 환전·충전·결제 한 번에 해결
롯데, 면세점·올영·무신사 할인 연계
하나, 해외카드 교통결제 2027년 첫선

한국을 찾는 외국인 관광객이 급증하면서 금융사들이 외국인 고객을 겨냥한 서비스 확대에 나서고 있다. 외국인 전용 선불카드부터 해외에서 발급받은 신용카드로 국내 대중교통을 이용할 수 있는 서비스까지 선보이며 금융 접근성과 결제 편의성을 높이고 있다.

우리은행은 놀유니버스, 코나아이와 함께 외국인 전용 선불카드 ‘놀 월드 카드’를 선보였다. 입국 직후 인천공항 내 우리은행 환전소에서 카드를 수령할 수 있으며, 국내 계좌나 신용·체크카드 없이도 환전부터 충전·출금·결제까지 한장으로 이용할 수 있다. 편의성이 높아 출시 3개월 만에 누적 발급 1만장을 돌파하기도 했다.

서울 경복궁을 찾은 외국인 관광객들의 모습. 뉴시스
서울 경복궁을 찾은 외국인 관광객들의 모습. 뉴시스

롯데카드도 외국인 선불카드 사업을 본격 확대한다. 올해 초 선보인 ‘체크인서울’은 외국인 관광객이 교통, 통신, 쇼핑 서비스를 이용할 수 있는 선불전자지급수단 서비스다. 앱에서는 국내 인기 있는 맛집, 행사 등 여행 정보를 볼 수 있다. 롯데백화점, 롯데마트, 롯데면세점 등 롯데 계열사와 올리브영, 무신사 등 외국인이 관심 있는 브랜드사 할인 혜택을 제공한다.

롯데카드는 최근 체크인서울 선불카드를 발급받고 현금을 인출할 수 있는 키오스크를 크게 늘렸다. 지난 달 기준 체크인서울 선불카드 키오스크는 149개로, 올해 1월 30여개에서 크게 늘었다. 코레일이 선보인 외국인 전용 교통 통신 패스 ‘나마네카드’ 키오스크(74개)보다 2배 이상 많다.

하나카드는 티머니 및 비자(Visa), 마스터카드(Mastercard), 유니온페이(UnionPay), JCB 등 글로벌 결제 브랜드사와 업무협약(MOU)을 체결하고 외국인 관광객이 해외 신용카드를 국내 대중교통 결제 수단으로 사용할 수 있는 EMV 오픈루프(Open-loop) 서비스를 2027년 1월 정식 출시할 예정이다.

EMV 오픈루프는 별도의 교통카드를 구매하거나 충전할 필요 없이 해외에서 사용하던 신용카드를 대중교통 단말기에 직접 접촉해 요금을 결제할 수 있는 서비스다.

하나카드는 2027년 서울 시내버스를 시작으로 인천버스와 공항버스, 서울시 산하 철도운송기관과 마을버스 등으로 서비스 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

외국인 관광객 수가 늘면서 이들을 겨냥한 카드가 늘어나고 있는 것으로 풀이된다. 올해 1~8월 한국을 방문한 외국인 관광객은 역대 최고인 1505만명을 기록했다.

지난해 같은 기간(1238만명)에 비하면 21.6% 증가한 수준이며, 연간 방한객 1500만명 돌파 시점도 한 달 이상 앞당겨졌다. 올 1~8월 외국인 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 전년 동기 대비 48.5% 증가해 집계 이후 최고치를 기록했다.


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