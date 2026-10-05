우천 시는 어디? : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 010

□ 수사 단어 ·우천시(雨天時)[비 우, 하늘 천, 때 시] : 비가 내리는(雨) 하늘(天)의 날씨가 되었을 때(時). ·우천(雨天) : 비가 오는 날씨. (반대말은 맑은 날씨를 뜻하는 화천!) ·시간(時間) : 어떤 때와 때 사이의 동안. (우천시의 '시'와 같은 글자!) ·비상시(非常時) : 평소와 다른 뜻밖의 긴급한 일이 일어났을 때. ·평상시(平常時) : 특별한 일이 없는 보통 때. ·긴급시(緊急時) : 매우 급하고 요긴한 상태.

□ 수사 보고서

공공장소나 학교 안내문에서 가장 자주 보이는 표현 중 하나가 바로 '우천 시(雨天 時)'입니다. 여기서 시(時)는 '시간'을 뜻하기도 하지만, 문장 끝에 붙어 '~할 때'라는 조건을 나타냅니다.

우(雨)는 하늘에서 빗방울이 떨어지는 모양, 천(天)은 드넓은 하늘을 뜻하므로 우천은 비가 오는 날씨를 말하죠. 여기에 시(時)가 붙으면 "비가 오는 상황이 되면"이라는 약속이 됩니다.

탐정 여러분, 안내문에 '우천 시'라는 말이 보인다면 "아하, 비가 올 때를 대비한 플랜 B(두 번째 계획)가 있구나!"라고 똑똑하게 이해하면 됩니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '우천시'라는 단어의 뜻을 완전히 잘못 이해한 어린이를 골라보세요.

① 민우: "내일 비가 오면 야외 공연 대신 실내 강당에서 축제를 한다는 뜻이구나."

② 서연: "안내문에 '우천시 취소'라고 적혀 있으니, 날씨가 맑으면 예정대로 진행되겠네."

③ 준호: "지하철역에서 우천시 우산을 빌려준다고 하니, 비가 억수같이 쏟아지는 날 이용해야겠어."

④ 하은: "이번 주말에 가족들과 함께 경기도에 있는 우천시로 신나는 여행을 떠나기로 했어.“

2. 다음은 놀이공원 매표소 앞에 붙은 '이용 안내문'입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 우천시, 비상시

"손님 여러분께 안내드립니다. 우리 놀이공원의 야외 롤러코스터는 안전을 위해 ( ① )에는 운행이 정지될 수 있습니다. 하늘에서 비가 내리면, 레일이 미끄러워 위험하기 때문입니다. 또한, 갑작스러운 정전이나 안전사고가 발생하는 ( ② )에는 직원의 안내에 따라 차분하게 대피해 주시기 바랍니다. 감사합니다."

□ 수사 단서

'시(時)'가 명사 뒤에 붙으면 조건(~할 때)을 나타내는 문법적 기능을 해요. ‘우천시(비가 올 때), '비상시(급할 때)', '평상시(보통 때)'의 단어가 그 사례입니다.

유도 질문: "식당 문에 '재료 소진 시 마감'이라고 써 있어. 여기서 '시'는 무슨 뜻일까?“

[정답]

1번 : ④

2번 : ① 우천시 ② 비상시

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지