"남편 폭행에 갈비뼈 부러져"…40년간 이어진 폭행

'오은영 리포트-결혼 지옥'에 이혼 후에도 마치 부부처럼 지내는 '아직도 부부'가 등장한다.

5일 오후 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 186회에는 이혼한 뒤에도 7년째 함께 곰탕집을 운영 중인 부부의 사연이 공개된다.

이혼 후 생활은 물론 장사까지 함께하는 기묘한 관계 속에는 40년 넘게 풀지 못한 상처와 갈등이 남아 있었다. 이혼하고도 서로의 곁을 떠나지 못한 두 사람에게는 대체 무슨 사연이 있는 것일까.

관찰 영상 속 두 사람은 눈길조차 주고받지 않은 채 식당으로 출근한다. 식당 운영에 필요한 말만 짧게 나눌 뿐, 일상적인 대화는 전혀 하지 않는 모습을 보인다.

두 사람 모두 함께 일하는 것이 불편하지 않다고 말하지만, 대화만 시작하면 어김없이 싸움으로 번져 안타까움을 자아낸다.

아내는 남편에게 지난날의 잘못을 인정하고 진심으로 사과해 주길 바란다고 털어놓는다. 결혼 3개월 만에 시작된 남편의 음주 폭력으로 갈비뼈가 부러져 병원에 입원했고, 손에 잡히는 물건을 던지거나 발로 차는 폭행도 이어졌다는 것이다.

심지어 남편이 물에 자신의 머리를 넣고, 흉기를 들고 가족들까지 위협했다고 주장해 스튜디오를 충격에 휩싸이게 만든다.

그러나 남편은 아내가 폭행이 일어난 원인은 빼놓은 채 자신이 당한 일만 이야기한다며 과거 이야기를 언급하는 것 자체를 불편해해 MC들을 경악하게 만든다.

이에 오은영 박사는 "남편의 행동은 고문이고, 엄청난 가학적 폭행이다. 이건 살인 미수"라고 단호하게 지적한다. 하지만 남편은 자신이 한 모든 행동에는 이유가 있었다며 좀처럼 생각을 굽히지 않는다.

<뉴시스>

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