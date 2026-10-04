박지원 “김지용 인선, 의총 표결로 정하자”…당내 반대에 결집 촉구

더불어민주당 5선 중진 박지원 의원이 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 둘러싼 당내 이견에 의원총회를 열고 토론·표결로 당의 입장을 정하자고 제안했다. 이재명 대통령이 후보자를 공개적으로 옹호한 뒤에도 여권 일부의 반대가 이어지는 가운데, 당내 논쟁을 정리하고 결집하자는 요구다.

박 의원은 3일 밤 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 김 후보자에 대한 당내 반발이 지속되는 상황을 거론하며 “닥치고 의총 소집, 무제한 토론하고 표결. 당론 결정을 제안합니다”라고 밝혔다.

더불어민주당 박지원 의원. 세계일보자료사진

그는 김영진 행정안전위원장, 서영교 법제사법위원장 등과 의견을 교환했다며 “소위 강경파로 알려진 김용민 의원님께서도 반대를 하지만 당의 결정을 존중하겠다고 합니다”라고 전했다.

박 의원은 “문제는 청문회를 하는 행안위원들입니다”라고 지적했다. 김영진 위원장은 후보자 관련 내용을 검토한 결과 찬성 입장이고, 행안위원 중 2명은 반대 의사를 표명했다는 게 박 의원의 설명이다. 그는 “뿅망치로 내려칠까요”라고 반문한 뒤 “옥에도 티가 있고 순금은 없어요”라고 후보자를 두둔했다.

야당을 향해서도 뿅망치를 꺼내들었다. 그는 “장외집회에서 (국민의힘) 장동혁 대표 연설은 제2의 윤석열입니다. 무소속 한동훈 의원도 생쇼를 합니다”라며 “뿅망치로 내려칩니다”라고 직격했다. 그러면서 “우리가 뭉쳐야 내란세력을 척결할 수 있습니다”라며 당내 결집을 주문했다.

중수청은 검찰의 중대범죄 수사 기능을 넘겨받는 새 기관이다. 여권 일부에서는 과거 검찰 수사권 축소에 반대했던 김 후보자가 새 기관을 검찰개혁 취지에 맞게 이끌 수 있는지 의문을 제기하고 있다.

더불어민주당 박지원 의원이 3일 밤 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 올린 글. 박지원 의원 페이스북 캡처

박 의원이 거론한 김용민 의원은 앞서 2일 서울공소청 앞에서 기자회견을 열고 “중수청장 후보는 검찰 개혁을 반대해 왔던 인물”이라고 비판했다. 그는 김 후보자가 검찰 수사권 축소에 반대하는 기자회견을 하고 권한쟁의심판 청구도 공언했던 행적을 지적했다.

청문회를 맡는 행안위원들 사이에도 이견이 남아 있다. 박주민 의원은 후보자가 원칙을 지킬 수 있는지 검증하고 부적격하면 목소리를 내겠다는 입장이다. 윤건영 의원은 공개적으로 반대 의사를 밝혔다.

이 대통령은 여권 일각에서 김 후보자를 ‘친윤 검사’로 규정한 데 대해서는 윤석열 전 대통령 장모 사건 재수사 명령 등 행적을 들어 반박했다. 김 후보자에 대한 인사청문요청안은 2일 국회에 제출됐다. 추미애 경기지사는 같은 날 밤 “친윤인가 반윤인가는 문제의 본질이 아니다”라며 자신이 검사장으로 발탁한 사실을 신뢰 근거로 삼지 말라고 요구하고, 부적격 주장을 이어갔다.

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