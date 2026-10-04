김혜경 여사, 경복궁 야외결혼식 ‘제1호 부부’ 새 출발 축하…“문화유산, 엄숙한 공간에 머무르지 않길”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 지난 2일 경복궁 국립고궁박물관 은행나무쉼터에서 처음으로 열린 야외 결혼식에 앞서 현장을 직접 찾아 ‘제1호 부부’의 새 출발을 축하했다.

김혜경 여사가 지난 2일 서울 경복궁 국립고궁박물관 은행나무 쉼터에서 열린 제1호 국립고궁박물관 야외 결혼식 현장을 찾아 새로운 출발을 하는 부부를 축하했다. 청와대 제공

안귀령 청와대 부대변인은 4일 서면브리핑에서 “김 여사는 지난 2일 오후 1시 은행나무쉼터에서 열린 첫 번째 야외 결혼식에 앞서 현장을 찾아 제1호 부부의 새로운 출발을 축하하고, 청년들의 결혼 부담을 덜기 위한 지원과 문화유산의 일상적 활용에 대한 메시지를 강조했다”고 밝혔다.

‘가을 명소’인 경복궁 국립고궁박물관 은행나무쉼터에서 첫 야외 결혼식을 올린 주인공은 에스토니아 출신 유튜버 마이씨 부부다.

김 여사는 한국에 대한 애정으로 에스토니아에서 건너와 유튜브 ‘김치귀신 마이’를 통해 한복과 한국 전통문화를 세계에 알리고 있는 마이씨가 한국인 남편과 부부의 연을 맺게 된 것을 진심으로 축하했다고 안 부대변인은 전했다. 김 여사는 “우리의 소중한 문화유산이 딱딱하고 엄숙한 공간에 머무르지 않고, 국민의 일상 속에서 보다 친근하고 다채로운 모습으로 함께하기를 바란다”고 밝혔다.

이번 행사를 시작으로 국가유산청은 은행나무쉼터를 청년들의 야외 결혼식장으로 제공할 예정이다. 올해에는 마이씨 부부를 포함해 28쌍의 결혼식을 지원하고, 내년에는 지원 대상을 80쌍까지 확대할 계획이다. 안 부대변인은 “이번 행사는 소중한 문화유산을 국민의 일상 가까이에서 향유하는 한편 새로운 출발을 앞둔 청년들을 따뜻하게 응원하고 실질적으로 지원하겠다는 의지를 보여주는 자리”라고 의미를 부여했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지