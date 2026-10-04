경주시, 파리서 ‘천년 고도 신라’ 알린다… 석굴암 특별전 개막

경북 경주시가 한·불 수교 140주년을 맞아 프랑스 파리에서 석굴암과 천년 고도 신라의 역사·문화를 알리며 포스트 APEC 문화외교에 적극 나섰다.

경주시는 주낙영 시장을 단장으로 한 대표단이 1일(현지시간) 주프랑스한국문화원에서 열린 특별전 ‘불교미술, 천년의 신비 : 석굴암’ 개막식에 참석했다고 4일 밝혔다.

주낙영 경주시장은 1일(현지시간) 프랑스 파리 주프랑스한국문화원에서 열린 특별전 ‘불교미술, 천년의 신비 : 석굴암’ 개막식에서 축사를 하고 있다. 경주시 제공

이번 특별전은 경주시와 주프랑스한국문화원, 국가유산청, 국립문화유산연구원 등이 함께 추진하는 ‘경주, 천년의 수도 속으로의 여행’ 시즌의 주요 행사다.

내년 3월 13일까지 이어지는 특별전은 대한민국 최초의 유네스코 세계유산인 석굴암을 중심으로 신라의 역사와 불교문화를 프랑스에 소개한다.

이와 함께 경주 헤리티지 홍보전시와 신라불교문화 학술행사, 전통 음악·무용 공연, 한국영화 상영회 등이 이어진다. 템플스테이와 사찰음식 등 한국 불교문화를 체험할 수 있는 다양한 프로그램도 마련된다.

개막식에는 주낙영 경주시장을 비롯 임활 경주시의회 의장, 김동일 주프랑스한국문화원장, 권혁운 주프랑스 대한민국대사 등이 참석했다.

앞서 경주시 대표단은 지난달 30일 국립기메동양박물관에서 야니크 린츠 관장과 만나 문화유산을 매개로 한 교류·협력 방안을 논의했다.

국립기메동양박물관은 지난 5월부터 8월까지 국립경주박물관과 함께 유럽 최초의 신라 주제 특별전 ‘신라, 황금과 신성’을 개최해 신라의 역사와 문화를 프랑스에 소개한 바 있다.

주낙영 경주시장을 비롯 경주시 대표단은 1일(현지시간) 프랑스 파리 주프랑스한국문화원에서 열린 특별전 ‘불교미술, 천년의 신비 : 석굴암’ 전시장을 둘러보고 있다.

경주시는 이번 특별전을 계기로 유럽에서 높아진 한국 문화유산에 대한 관심을 경주 방문으로 연결하고, 신라 문화유산을 활용한 국제 문화교류도 더욱 확대할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “석굴암은 신라 천년의 역사와 뛰어난 예술·건축기술이 집약된 세계적인 문화유산”이라며 “이번 전시가 프랑스 국민들에게 신라의 역사와 문화를 널리 알리고, 포스트 APEC 시대 경주의 문화외교를 확대하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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