동일 IP에 줄줄이 유출…당국, 금융권 연쇄 해킹에 휴일회의 소집

금융당국이 4일 인공지능(AI) 해킹으로 인한 금융권 개인정보 유출 사고와 관련해 긴급 점검회의를 연다. 시중은행에서 시작된 정보 유출이 저축은행과 캐피탈사 등 제2금융권으로 확산하자 휴일에도 대응에 나선 것이다.

금융위원회는 이날 오후 이억원 금융위원장 주재로 전체 금융업권 협회장과 주요 금융사 등을 소집해 회의를 진행한다. 애초 7일로 예정했던 후속 회의 일정을 앞당겨 피해 현황을 공유하고 보안체계 전반을 점검하기로 한 것이다.

이억원 금융위원장. 연합뉴스

이번 사태는 지난달 30일 신한은행에서 외부 비인가자가 대출모집인 전용 서비스에 접근해 고객 2만5000명의 정보를 유출하며 처음 파악됐다. 이후 금융당국이 신한은행 공격에 사용된 해커의 인터넷주소(IP)와 위협 정보를 전 금융권에 공유했고, 각 금융사가 자사의 접속 기록을 자체적으로 대조하고 추적하는 과정에서 연쇄적인 피해 사례가 드러났다.

당국의 IP 공유에 따른 자체 조사 결과, KB국민은행과 하나은행, BNK부산은행 등에서도 내부 직원용 모바일 업무지원 시스템 등이 동일한 수법으로 공격받아 개인정보가 유출된 사실이 추가로 확인됐다.

유출 피해는 제2금융권으로도 이어졌다. 예가람저축은행은 자체 점검을 통해 신원 미상의 해커 접근을 차단했으나 고객 4만명의 개인정보가 유출된 정황을 보고했다. 현대캐피탈 역시 해외 IP를 통한 주택대출 모집인 조회 페이지 공격을 인지해 대출모집인 146명의 정보가 유출됐다고 밝혔다.

이번 해킹 공격은 일반 고객이 이용하는 인터넷·모바일뱅킹 대신 외부에서 접근할 수 있는 대출모집인 및 직원용 업무 시스템에 집중됐다. 공격자는 정상적인 본인 확인 절차를 우회하거나 통신 구조를 악용해 정보를 빼냈다. 접속 기록 추적 과정에서는 중국어 기반 AI 자율 침투 테스트 도구인 ‘아르텍스’가 사용된 흔적이 발견된 것으로 알려졌다.

금융당국은 확보한 공격자 IP와 공격 유형을 바탕으로 전 금융권의 추가 피해 여부를 지속해서 점검하고 있다. 대고객 서비스 여부와 관계없이 외부 노출이 가능한 모든 시스템을 전수 점검하고, 내부정보 조회 시 인증이 누락되는 경로를 차단할 방침이다.

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