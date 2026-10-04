물 새고, 버스 길 잃고…‘비용 절감’에 무너진 아시안게임 ‘운영 대참사’

[나고야=권준영 기자] 2026 아이치·나고야 아시안게임은 국제종합대회에서 기본적인 운영 역량이 얼마나 중요한지를 역설적으로 보여준 대회가 됐다.

선수단 입국부터 숙박, 훈련장 이동, 경기 진행과 시상에 이르기까지 크고 작은 문제가 잇따랐다. 선수들의 훈련이 취소되거나 경기 일정이 늦어지는 사례도 발생했다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막 하루 전인 9월 18일 일본 나고야항 선수단 숙소 인근 광장에서 열린 웰컴 세리머니에서 조직위 운영 미숙으로 행사가 1시간 30분 가량 지연되자 조직위 관게자가 취재진에 관련 내용을 설명하며 사과하고 있다. 연합뉴스

대회 운영의 출발점부터 순탄하지 않았다. 한국을 비롯해 중국·인도·태국 등 일부 선수단은 입국 과정에서 시스템 등록 문제 등으로 수시간씩 대기했고, 일부 선수들은 공항 바닥에서 잠을 청하기도 했다. 개막 전 웰컴 세리머니도 약 1시간30분 지연돼 각국 대표단이 현장에서 장시간 기다려야 했다.

숙박 문제도 이어졌다. 조직위원회는 당초 예상보다 참가 인원이 늘어나자 별도의 대규모 선수촌을 짓는 대신 나고야항 컨테이너형 숙소와 크루즈선, 일반 호텔 등에 선수단을 분산 수용했다. 수영·승마 등 일부 종목은 도쿄에서 열었다. 개최 비용 부담을 낮추기 위해 기존 시설을 활용한 선택이었지만 선수단이 머무는 곳과 경기가 열리는 장소가 여러 지역으로 나뉘면서 현장 관리의 난도는 높아졌다.

컨테이너형 숙소에서는 좁은 침대와 누수 문제가 불거졌고, 크루즈선에서는 남녀 선수의 객실 배정이 뒤바뀌는 사례까지 나왔다. 베트남 선수단이 잘못된 호텔에 내려지거나 인도 사격 선수들이 경기장까지 70㎞ 넘는 거리를 이동하는 등 숙박과 이동을 둘러싼 불만도 잇따랐다.

가장 심각했던 것은 수송 문제였다. 한국 남자농구 대표팀은 일본과 결승전을 앞두고 훈련 차량이 오지 않아 예정된 슈팅 훈련을 하지 못했다. 한국 야구대표팀은 조직위 수송에만 의존하기 어려워 자체적으로 차량을 마련했고, 베트남 대표팀은 셔틀버스가 1시간15분 늦게 도착하면서 경기가 30분 지연됐다. 카타르 축구대표팀이 경기장이 아닌 인근 야구장으로 이동하는 일도 있었다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

대회 후반에는 한국 남자배구 대표팀의 버스가 엉뚱한 경기장으로 향하면서 훈련이 무산됐다. 확인 결과 한국 선수단이 타야 할 버스에 파키스탄 선수단이, 파키스탄 선수단이 타야 할 버스에는 한국 선수단이 잘못 배정된 것으로 드러났다. 파키스탄과 우즈베키스탄의 경기도 약 30분 늦어졌다. 조직위는 현장 스태프의 잘못된 안내에서 비롯된 “단순한 실수”라며 공식 사과했다.

조직위는 대회 중반까지 수송·숙박 문제에 대해 “대회에 지장을 줄 정도는 아니다”라는 입장을 밝혔다. 마쓰오 유타 조직위 숙박 담당 부국장은 각국 선수단의 국적과 관습에 따른 요구를 충분히 예상하지 못한 측면을 인정하면서도 유연하게 대응하고 있다고 설명했다. 그러나 이후에도 사고가 이어지면서 조직위의 상황 판단에 대한 비판이 커졌다.

경기장에서도 기본적인 운영 실수가 나왔다. 한국과 방글라데시의 남자 하키 경기에서는 애국가 대신 북한 국가가 울려 퍼졌고, 근대5종 시상식에서는 한국 선수가 잘못된 국가명으로 소개되는 일이 발생했다.

역사·외교적 감수성이 필요한 행사에서도 문제가 발생했다. 크루즈선 접안 기념행사에서 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시를 연상시키는 인물이 등장해 대한체육회가 항의했고, 일본과 대만의 야구 경기에서는 욱일기 반입을 둘러싼 안내와 사과가 이어졌다.

운영 논란이 누적되자 유승민 대한체육회장은 “선수와 임원으로 많은 국제대회에 다녔지만 이처럼 문제가 많은 대회는 처음”이라며 운영에 ‘F급’ 평가를 내렸다.

일본 내부에서도 이번 사태를 단순한 현장 실수로만 보지 않는 분석이 나왔다. 일본 언론을 통해서는 2020 도쿄올림픽 관련 비리 사건 이후 대형 국제 스포츠 이벤트 운영 경험을 가진 인력과 조직이 충분히 활용되지 못하면서 운영 노하우를 새로 구축해야 했다는 지적이 나왔다. 반면 일본올림픽위원회 측에서는 당초 예상보다 많은 선수와 관계자가 참가한 것이 운영을 어렵게 한 요인이라고 설명했다.

참가 규모가 예상보다 커진 것은 조직위에 분명한 변수였다. 하지만 선수단이 타야 할 버스를 다른 나라 선수단이 타거나 경기장을 잘못 찾아가는 문제까지 참가 인원 증가만으로 설명하기는 어렵다. 예상 밖의 변수를 감당할 수 있는 수송·숙박·현장 통제 체계를 갖추는 것 역시 국제종합대회 운영의 기본이기 때문이다.

이런 운영 논란은 아시안게임의 개최 방식 자체를 둘러싼 논의와도 맞닿아 있다. 아시아올림픽평의회(OCA)는 국제올림픽위원회(IOC)와 아시안게임을 기존 짝수 해에서 홀수 해로 옮기는 방안을 논의하고 있다. 하계올림픽 직전 해에 대회를 열어 일부 종목을 올림픽 예선과 연계하고 정상급 선수들의 참가를 유도하겠다는 구상이다. 2030년 카타르 도하에서 열릴 예정인 대회를 2031년으로 미루는 방안까지 거론된다.

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