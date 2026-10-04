“잘 부탁드려요” 장윤주, 가족과 영국행

모델 겸 배우 장윤주가 남편의 오랜 꿈을 응원하기 위해 가족과 함께 영국에서 새로운 생활을 시작했다고 밝혔다. 쉽지 않은 결정이었던 만큼 기대와 동시에 걱정도 컸지만, 앞으로의 삶을 다시 돌아보는 계기로 삼겠다는 뜻을 전했다.

모델 겸 배우 장윤주가 남편의 오랜 꿈을 응원하기 위해 가족과 함께 영국에서 새로운 생활을 시작했다고 밝혔다. 쉽지 않은 결정이었던 만큼 기대와 동시에 걱정도 컸지만, 앞으로의 삶을 다시 돌아보는 계기로 삼겠다는 뜻을 전했다. 윤쥬르 YOONJOUR 장윤주

장윤주는 3일 자신의 유튜브 채널의 영상 ‘3년 고민 끝에 영국으로 오게 된 장윤주 가족. 잘 부탁드려요’을 통해 영국으로 거처를 옮기게 된 과정과 현지에서 시작한 새로운 일상에 대해 이야기했다. 이번 결정의 출발점은 약 3년 전 남편이 다시 공부하고 싶다는 뜻을 밝히면서부터였다고 설명했다.

장윤주는 오랜 고민 끝에 그의 선택을 지지하기로 했다. 다만 가족이 함께 장기간 해외에서 생활하는 일은 생각보다 많은 고민이 필요한 결정이었다고 털어놨다.

처음부터 가족과 함께 떠나기로 한 것은 아니었다. 장윤주는 지난 2~3년 동안 남편에게 혼자 다녀오라고 이야기하며 자신은 영국에 가지 않겠다는 입장을 고수했다고 밝혔다. 하지만 시간이 지나면서 지금 도전하지 않으면 앞으로도 쉽게 결정을 내리지 못할 것 같다는 생각이 들었고, 결국 가족과 함께 새로운 생활에 도전하기로 마음을 바꿨다고 설명했다.

이번 영국행은 장윤주에게 자신의 삶을 돌아보는 계기가 되기도 했다. 특히 바쁘게 살아온 시간을 되돌아보며 왜 자신은 제대로 쉬지 못하는지, 무엇 때문에 계속 불안해하는지 스스로에게 질문을 던졌다고 했다. 모델로 다시 한번 활동해보라는 제안을 받은 적도 있지만 현재로서는 자신감이 크지 않다고 솔직하게 말했다.

그럼에도 영국에서 생활하다 보면 자신도 몰랐던 새로운 관심이나 꿈이 다시 생겨날 수 있지 않겠느냐는 기대를 내비쳤다. 장윤주는 그런 마음이 생기는 순간 새로운 도전에 나서보고 싶다는 뜻을 밝혔다.

가족의 새로운 도전을 따라 영국 생활을 선택한 장윤주가 낯선 환경에서 어떤 새로운 꿈을 발견하게 될지 관심이 모인다.

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