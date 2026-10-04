한로로 "악플에 휘둘려 음악 관둘까 생각한 적도 있다"

가수 한로로가 악성 댓글 탓에 은퇴를 생각한 적도 있다고 했다.

한로로는 3일 유튜브 예능프로그램 '핑계고'에 나와 갑작스럽게 높아진 관심과 각종 부정적인 반응으로 힘들었던 시기에 관해 얘기했다.

한로로는 최근 2년 사이 자신을 향한 관심이 급격하게 커졌다며 그 과정에서 겪었던 고민을 솔직하게 털어놨다.

한로로는 "2년 사이에 갑자기 너무 많은 관심을 받게 됐다"며 대중 반응에 민감했던 적이 있다고 했다.

그는 "댓글에 휘둘리기도 했다. 홧김에 내가 음악을 그만둬야 하나 생각한 적도 있다"고 말했다.

그러면서 한로로는 "나는 애초에 음악에 뛰어든 것도 사랑해서 뛰어든 건데 '고작 이런 거에 포기를 한다니. 내 사랑을' 이러면서 계속 저를 갈고 닦았던 것 같다"고 했다.

이어 "그러다 보니까 무대에 대한 소중함이 더 커진 것 같다"고 덧붙였다.

유재석은 "부정적인 이야기를 들으면 기분 좋지 않지만, 그런 이야기를 걷어낼 수 있는 능력을 스스로 키우는 거다. 진짜 쉽지 않은데 해야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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