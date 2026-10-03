12년째 정상 지킨 한국 축구…'유럽파 영건'도 날개 달았다

(도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr

23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀이 아시안게임 4연패를 달성하면서 한국 축구의 차세대 에이스들도 비상할 날개를 달았다.



아시안게임 금메달이라는 자신감은 물론 이에 따르는 병역 혜택까지 더해지면서, 앞으로 한국 축구를 이끌어갈 '젊은 피'들의 앞길이 활짝 열린 것이다.



이민성 감독이 이끄는 한국은 3일 오후 7시 30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에서 '숙적' 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.



2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타·팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이은 아시안게임 4연패 대기록이다.



이번 대회 우승이 더욱 각별한 이유는 선수들의 커리어와 직결되는 병역 문제에 있다.



유럽 빅리그 진출 및 안정적인 활약에 큰 걸림돌로 작용했던 병역 의무를 해결하면서, 선수들은 온전히 해외 무대에 전념할 수 있게 됐다.



한국 축구가 아시안게임마다 최정예 멤버를 꾸려 우승을 겨냥해 온 것도 같은 이유다.



이번 U-23 대표팀에는 역대 최다인 9명의 해외파 선수가 승선했다.



이미 군 문제를 해결했던 골키퍼 김준홍(수원삼성), 중원의 핵심 이승원(강원), 스위스 무대에서 뛰는 이영준(그라스호퍼)을 제외한 나머지 20명의 선수가 모두 이번 우승으로 병역 혜택을 받는다.



단순한 유망주를 넘어 이미 성인 대표팀에서 굵직한 존재감을 뽐내는 자원들이 대거 포진했다.



와일드카드 3명을 비롯해 총 4명이 월드컵 최종 명단에 이름을 올리며 큰 무대를 밟아본 선수들이다.



월드컵 전 경기 풀타임을 소화했던 이기혁(강원)은 이번 대회에서 '캡틴'으로서 든든한 존재감을 발휘하며 앞으로의 기대감을 키웠다.



월드컵 무대를 밟았던 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티), 양현준(셀틱) 역시 소속팀에서 입지를 굳혀가는 차세대 공격수들로, 이번 혜택을 통해 한층 안정적으로 유럽 커리어를 이어갈 전망이다.

(도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr

차세대 중앙 수비수 재목으로 평가받는 김지수(브렌트퍼드) 역시 2024년 12월 한국인 최연소 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 데뷔 기록을 세운 대형 유망주로 행보에 탄력을 받게 됐다.



토트넘 홋스퍼 입단 후 임대 생활을 이어가고 있지만, 여전히 한국 축구의 미래를 책임질 '차세대 공격수'로 촉망받는 양민혁 또한 이번 대회를 기점으로 유럽 무대에서 도약할 탄탄대로를 열었다.



'유럽파 영건'들의 안정적인 성장은 한국 축구의 세대교체와도 직결된다.



현재 대표팀의 중심축을 담당하는 1992년생 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)을 비롯해 1996년생 김민재(바이에른 뮌헨), 황희찬(샬케 04), 황인범(포르투) 등 주축 선수들이 다음 월드컵 시점에는 30대 중후반에 접어드는 만큼 세대교체 대비가 필수적인 시점이다.



한국 축구의 미래를 짊어질 차세대 에이스들에게 이번 아시안게임 금메달은 더 큰 무대로 도약하는 든든한 디딤돌이 될 전망이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지