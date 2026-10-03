‘해킹 비상’ 금융당국, 4일 全업권 긴급소집

금융당국이 4일 전 금융권 협회장과 침해사고 발생 금융사 대표들을 긴급 소집한다. 최근 금융사를 겨냥한 해킹이 잇따르자 금융권 전체의 보안 대응 체계를 점검하겠다는 취지다.
3일 금융권과 금융당국에 따르면 금융위원회는 4일 정부서울청사에서 은행·금융투자·보험·여전·저축은행·상호금융·가상자산·핀테크 등 전체 금융권 협회장과 침해사고 발생 금융사 최고경영자(CEO)를 소집해 긴급 점검회의를 한다. 이억원 금융위원장이 직접 회의를 주재하고, 이찬진 금융감독원장도 참석한다.
당국은 당초 연휴 기간 각 금융사가 자체 점검을 진행한 뒤 그 결과를 7일 보고받을 계획이었다. 그러나 시중은행에서 시작된 해킹 피해가 캐피탈·저축은행 등 제2금융권으로 번지면서 불안감이 커지자 소집을 앞당긴 것으로 보인다.
앞서 신한·KB국민·하나·BNK부산은행에 이어 예가람저축은행에서도 고객 4만명 추정 규모의 개인정보가 유출된 것이 확인됐다. 현대캐피탈에서는 주택대출 모집인 146명의 일부 개인정보가 빠져나갔다.
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