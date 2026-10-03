‘해킹 비상’ 금융당국, 4일 全업권 긴급소집

금융당국이 4일 전 금융권 협회장과 침해사고 발생 금융사 대표들을 긴급 소집한다. 최근 금융사를 겨냥한 해킹이 잇따르자 금융권 전체의 보안 대응 체계를 점검하겠다는 취지다.

서울시내 현금인출기. 연합뉴스

3일 금융권과 금융당국에 따르면 금융위원회는 4일 정부서울청사에서 은행·금융투자·보험·여전·저축은행·상호금융·가상자산·핀테크 등 전체 금융권 협회장과 침해사고 발생 금융사 최고경영자(CEO)를 소집해 긴급 점검회의를 한다. 이억원 금융위원장이 직접 회의를 주재하고, 이찬진 금융감독원장도 참석한다.

당국은 당초 연휴 기간 각 금융사가 자체 점검을 진행한 뒤 그 결과를 7일 보고받을 계획이었다. 그러나 시중은행에서 시작된 해킹 피해가 캐피탈·저축은행 등 제2금융권으로 번지면서 불안감이 커지자 소집을 앞당긴 것으로 보인다.

앞서 신한·KB국민·하나·BNK부산은행에 이어 예가람저축은행에서도 고객 4만명 추정 규모의 개인정보가 유출된 것이 확인됐다. 현대캐피탈에서는 주택대출 모집인 146명의 일부 개인정보가 빠져나갔다.

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