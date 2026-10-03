카리나, 올백 머리에 청청패션도 완벽 소화…탄탄한 복근 만드는 운동법은

그룹 에스파 멤버 카리나가 한국에서의 근황을 공개해 화제다.

카리나는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "때늦은 한국에서의 근황이에요"라는 글과 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 카리나는 여러 장소에서의 일상 속 모습을 선보였다. 특히 머리를 깔끔하게 뒤로 넘긴 올백 헤어스타일에 청재킷과 청바지를 매치한 이른바 '청청패션'으로 단정한 모습을 드러냈다.

카리나는 과거 한 프로그램에 출연해 복근 운동을 선보인 바 있다. 복근은 흔히 식스팩으로 불리는 복직근뿐 아니라 복사근과 복횡근 등 여러 근육으로 구성된다. 그렇다면 복근을 강화하는 운동은 어떤 효과가 있을까.

하버드 의과대학에 따르면 복근은 몸의 중심을 잡는 코어 근육의 일부다. 코어에는 복근뿐 아니라 척추를 따라 있는 근육과 견갑골 주변 근육, 엉덩이와 둔부, 골반 주변 근육 등이 포함된다. 튼튼한 코어는 팔과 다리가 제대로 기능하는 데 중요한 기반이 된다.

복근을 구성하는 근육 가운데 복직근은 흔히 식스팩으로 알려진 근육이다. 복사근은 몸통을 비트는 움직임 등에 관여하며, 복횡근은 복부 안쪽에 위치해 척추 주변의 안정성을 유지하는 역할을 한다.

복근을 강화한다고 해서 반드시 강도 높은 운동을 해야 하는 것은 아니다. 하버드 의과대학은 짧은 시간 동안 복근 운동을 여러 차례 나눠 하는 방법도 소개했다. 일상에서 무리 없이 실천할 수 있는 동작을 꾸준히 하는 것도 방법이다.

대표적인 동작으로는 등을 대고 누워 배꼽을 척추 쪽으로 당기는 운동이 있다. 복부 근육을 의식적으로 수축해 코어를 활성화하는 방식이다. 벽을 이용한 변형 푸시업이나 한쪽 다리를 살짝 들어 올리는 동작도 복근을 비롯한 코어 근육을 단련하는 데 활용할 수 있다.

<뉴시스>

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