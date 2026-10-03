바다로 보내려 50m 그물까지 쳤는데…부캉이, 다시 북항 수로로 돌아와

부산 북항 친수공원 경관수로에 머무는 상어 ‘부캉이’가 바다로 유도하기 위해 설치한 차단 그물을 넘어 다시 수로 안쪽으로 돌아왔다. 두 번째 외해 유도 작업이 하루 만에 난관에 부딪히면서 부산시 등 관계기관은 그물을 철거한 뒤 추가 대책을 논의할 예정이다.

9월29일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 관계자들이 선박과 워터펌프를 동원해 상어 ‘부캉이’를 외해로 유도하고 있는 가운데 시민들이 부캉이를 관람하고 있다. 뉴스1

부캉이는 3일 낮 12시쯤 전날 관계기관 합동 구조단이 수로에 고정해 둔 대형 그물을 넘어 다시 수로 안쪽으로 돌아온 것으로 파악됐다. 국립수산과학원은 만조로 수위가 그물 설치 당시보다 높아진 틈을 타 부캉이가 그물을 넘은 것으로 추정했다.

부산시와 국립수산과학원, 부산해경 등은 지난 2일 북항 친수공원 제4보도교 일대에서 두 번째 외해 유도 작업을 진행했다. 지난달 29일 선박과 워터펌프를 동원한 첫 작업과 달리 이번에는 길이 50m, 높이 6.8m의 대형 그물을 설치했다. 그물 아래에는 수로 바닥과의 틈을 줄이기 위해 추를 달았다.

부산시, 국립수산과학원, 부산해경 등 상어 합동구조단이 2일 부산 동구 북항 친수공원 경관수로에서 길이 50m, 높이 6.8m 크기의 그물과 선박 2척을 동원해 ‘부캉이’를 먼바다로 유도하는 구조작업을 하고 있다. 뉴시스

구조단은 선박으로 그물 중앙을 끌고 양쪽에 배치된 인력이 이동 속도를 조절해 부캉이를 수로 입구 방향으로 유도했다. 그러나 부캉이가 그물 주변을 맴돌며 입구 쪽으로 나아가지 않았고, 입구에서 약 70m 떨어진 지점에서 그물이 바닥에 걸렸다.

그물을 무리하게 끌면 찢어질 수 있다고 판단한 구조단은 2일 오후 5시40분쯤 선박을 철수하고 그물을 난간에 고정했다. 이후 부캉이가 그물을 넘어 수로 안으로 돌아오면서 외해 유도 작업은 다시 어려움을 겪게 됐다.

부산시는 그물을 먼저 철거한 뒤 국립수산과학원·해경·부산시설공단 등과 후속 대책을 논의할 계획인 것으로 전해졌다.

한편 지난달 19일부터 이달 2일까지 북항 친수공원을 찾은 누적 방문객은 76만5800명으로 집계됐다. 방문객은 지난달 30일 3만5000명, 이달 1일 4만3000명, 2일 4만8000명으로 늘었다. 개천절 연휴를 맞아 공원을 찾는 방문객이 늘어날 것으로 보인다.

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