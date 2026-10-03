17세 인도 신예에 무너진 한국 여자 양궁…오예진 銀·강채영 8강 탈락 [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 한국 여자 양궁 리커브의 금빛 질주가 17세 인도 신예 앞에서 멈췄다. 쿰쿰 아닐 모호드는 오예진(23·광주은행텐텐양궁단)을 결승에서 꺾어 금메달을 차지한 데 이어 베테랑 강채영(30·현대모비스)까지 8강에서 돌려세웠다. 한국 여자 리커브가 아시안게임에서 금메달을 하나도 따지 못한 것은 이번이 처음이다.

3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 개인전 시상식에서 오예진이 은메달을 목에 걸고 있다. 오카자키=뉴시스

대한민국 오예진이 3일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 개인전 결승에서 인도 쿰쿰 아닐 모호드에 패배 후 아쉬워하고 있다. 오카자키=뉴스1

오예진은 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 개인전 결승에서 모호드와 세트 점수 5-5(29-27 29-29 29-30 28-27 28-30)로 맞선 뒤 슛오프에서 8-10으로 패해 은메달을 목에 걸었다.

오예진은 1세트를 29-27로 잡으며 출발했다. 2세트는 나란히 29점을 쏘며 1점씩 나눠 가졌다. 3세트에서는 모호드가 30점 만점을 기록하며 29-30으로 앞섰지만, 오예진은 4세트에서 28-27로 다시 승리해 세트 점수 5-3으로 앞서갔다.

금메달까지 한 세트만 남겨둔 상황이었다. 하지만 마지막 5세트에서 모호드가 세 발 모두 10점에 꽂아 30점을 만들었다. 오예진은 9-9-10으로 28점에 그쳤고, 승부는 슛오프로 넘어갔다.

먼저 쏜 오예진의 화살은 8점에 꽂혔다. 모호드는 10점 과녁 한가운데를 명중시키며 금메달을 확정했다.

경기 직후 오예진은 “기회가 왔는데 올라타지 못한 것이 아쉽다. 아픈 만큼 성장할 것”이라고 말했다.

슛오프를 앞두고는 “간결하게 생각하고 그냥 해왔던 대로만 하고자 했다”며 “아쉽지만 결과가 나왔으니까 받아들이고 성장하겠다”고 했다.

아시안게임을 은메달 2개로 마친 그는 “소중한 경험이었다. 더 좋은 모습 보여드리겠다”고 말했다.

오예진은 인도 선수들과 직접 맞붙은 소감을 묻자 “저희도 할 수 있다”고 답했다. 이어 “바람은 없는 편이었다. 제 기량을 발휘할 수 있던 날씨”라며 패배를 인정했다.

대한민국 강채영이 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 개인 8강전에서 인도 쿰쿰 아닐 모호드를 상대로 경기하고 있다. 오카자키=뉴시스

오예진을 꺾은 모호드는 앞서 8강에서도 강채영을 제압하며 한국의 메달 도전을 가로막았다.

강채영은 같은 날 열린 여자 개인전 8강에서 모호드에게 세트 점수 4-6(28-29 28-27 27-28 29-29 28-28)으로 패했다.

2020 도쿄 올림픽 단체전 금메달리스트인 강채영은 이번 대회 개인전에서 정상에 도전했지만 8강에서 발길을 돌렸다. 여자 단체전에서는 은메달, 혼성 단체전에서는 동메달을 따냈다.

승부는 마지막까지 팽팽했다. 강채영은 1세트를 28-29로 내줬지만 2세트를 28-27로 가져오며 균형을 맞췄다. 그러나 3세트에서 27-28로 한 점 차 패배를 당하며 다시 끌려갔다.

4세트에서는 나란히 29점을 쏘며 승부를 가리지 못했다. 세트 점수 3-5로 벼랑 끝에 몰린 강채영은 마지막 5세트 첫발을 10점에 꽂았지만 나머지 두 발이 9점에 그쳤다. 모호드는 마지막 화살을 10점에 명중시키며 28-28 동점을 만들었고, 세트 점수 6-4로 승리했다.

경기 직후 강채영은 눈물 때문에 10분 가까이 감정을 추스른 뒤 믹스트존에 나타났다.

그는 “상대도 잘 쐈지만, 내가 더 잘 쐈어야 했다”며 “금메달로 보답해 드리지 못해 협회와 응원해 주신 분들께 너무 죄송하고 속상하다”고 말했다.

전날 단체전에서 금메달을 놓친 것이 이날 경기에도 영향을 줬다고 털어놨다.

강채영은 “어제 금메달을 따지 못한 충격이 솔직히 있었다”며 “마인드 컨트롤을 하며 털어내려 했지만, 좋은 모습을 보여드려야 한다는 생각에 부담감이 컸던 것 같다”고 했다.

개인전까지 마친 강채영은 “세 종목 모두 결승이나 높은 곳에 오르는 기회였는데, 금메달 하나 따지 못한 게 너무 속상하다”고 말했다.

당초 이번 대회를 마지막 아시안게임으로 생각했던 그는 그러나 활을 내려놓지는 않았다.

강채영은 “사실 이번이 마지막이지 않을까 생각하고 출전했는데, 이렇게 끝나니 너무 분하다”며 “내가 팀을 잘 이끌지 못했나 싶어 괴롭지만, 다가오는 올림픽 무대에서 금메달을 목에 걸 수 있도록 다시 잘 준비하겠다”고 다짐했다.

인도는 이번 대회에서 컴파운드 금메달 5개 가운데 3개를 가져간 데 이어 리커브 여자 단체전과 개인전까지 제패하며 양궁 강국으로서 존재감을 드러냈다.

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