트럼프 “한국, 알래스카 투자 합의않으면 두배 청구”…연일 투자 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 투자하지 않는다면 더 많은 부담을 지우겠다며 압박했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 미국 앨라배마주 모빌의 미첼 센터에서 선거 유세를 하고 있다. 모빌=AP연합

로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 ‘한국은 알래스카 프로젝트에 합의하지 않았다는데 성급한 발표 아니냐’는 취지의 질문에 “나는 성급하지 않았다. (논의할 때) 그들이 있었고 한국 대표단이 있었다”고 답했다.

또한 트럼프 대통령은 “그들에게 곧 합의하지 않으면 두 배로 올릴 것이라고 전하라”고 말했다.

트럼프 대통령이 올리겠다는 것이 무엇인지는 언급하지 않았지만 관세 인상이나 투자금 증액 등을 시사하는 것이라는 관측이 나온다.

한국은 지난해 미국에 3500억달러(약 471조5000억원)를 투자하기로 하고 미국의 관세를 25%에서 15%로 낮췄다.

앞서 지난달 30일 트럼프 대통령은 한국이 알래스카 프로젝트에 500억달러(약 67조4000억원) 규모로 투자하기로 했다고 일방적으로 발표했다. 이에 한국 정부는 “투자 여부나 규모는 정해진 바가 없다”고 선을 그었다.

한·미 간 합의에 84억달러 규모 ‘원유 회수 증진’ 프로젝트가 포함됐다고 밝힌 트럼프 대통령의 글. 트루스소셜 캡처

트럼프 대통령은 이날 오전에도 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 한국이 석유 증산 프로젝트에 84억달러(약 11조3000억원)를 투자한다고 발표했다. 이 역시 한국 정부는 한미 투자 합의에 포함되지 않은 내용이라는 입장이다.

트럼프 대통령은 “한국과의 딜이 계속 좋아지고 있다는 것을 발표하게 돼 기쁘다”며 “원유 회수 증진(EOR·Enhanced Oil Recovery) 프로젝트에 84억달러”라고 적었다.

‘원유 회수 증진’은 생산량이 줄어든 유전에 이산화탄소 등을 주입해 압력을 높이는 방식 등으로 남은 원유를 추가 생산하는 기술을 말한다.

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