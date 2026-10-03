전국 주유소 기름값 20주째 하락…휘발유·경유 1800원대 유지

전국 주유소 기름값이 소폭 내리며 20주 연속 하락세를 이어갔다.

2일 서울 시내 한 주유소 모습. 뉴스1

3일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 다섯째 주(9월27일∼10월1일) 전국 주유소의 휘발유 평균 판매가격은 ℓ당 1857.6원으로 전주보다 0.4원 낮아졌다.

지역별로는 서울이 ℓ당 1904원으로 가장 비쌌다. 전주보다 0.2원 내린 가격이다. 대구는 0.3원 하락한 1829.8원으로 전국에서 가장 낮았다.

상표별 휘발유 가격은 GS칼텍스가 ℓ당 1861원으로 가장 높았고, 알뜰주유소는 1845.7원으로 가장 낮았다. 경유 평균 판매가격은 전주보다 0.1원 내린 ℓ당 1843.3원으로 집계됐다.

중동 원유 수출이 회복되고 사우디아라비아 동서송유관이 재가동되면서 원유 공급 차질 우려가 완화됐다. 다만 석유제품 공급이 빠듯해 가격 하락 폭은 제한됐다.

국내 수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 배럴당 107.6달러로 전주보다 5.5달러 내렸다. 국제 휘발유 가격은 배럴당 143.3달러로 3.3달러 올랐고, 국제 자동차용 경유 가격은 배럴당 174.9달러로 1.8달러 내렸다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

정부는 지난달 18일 제10차 석유 최고가격을 제9차와 같은 수준으로 지정했다. ℓ당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.

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