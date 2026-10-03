최대 75% 할인에 테마파크 특가…황금연휴 이커머스 할인전 쏟아진다

개천절과 대체공휴일이 이어지는 황금연휴를 맞아 이커머스 업계가 가을 소비 수요 잡기에 나섰다.

SSG닷컴 제공

큰 일교차에 맞춘 트렌치코트와 니트, 스웨이드 상품을 전면에 내세웠고 명절 이후 식단관리를 겨냥한 건강식품 할인전도 등장했다. 가족 단위 소비자를 겨냥한 테마파크 이용권과 캠핑 먹거리까지 판매 품목도 넓어졌다.

3일 유통업계에 따르면 W컨셉은 오는 11일까지 가을철 인기 상품을 모은 어텀 가이드 기획전을 진행한다. 아우터와 니트, 데님, 원피스, 숄더백, 로퍼 등 환절기 수요가 높은 상품이 대상이다.

검색량이 많은 가을 트렌드도 상품 구성에 반영했다. 트렌치코트와 스웨이드 재킷, 헤어리 니트, 부츠, 스웨이드 백 등을 키워드별로 소개한다.

오브오브의 누아 트렌치 코트와 루에브르 스웨이드 토트백, 레이첼콕스 웨지 부츠 등이 대표 상품이다. 우이, 하시, 로우틸, 뮈르뮈르 등 디자이너 브랜드 상품도 할인 판매한다. 행사 상품에 추가 적용할 수 있는 5% 할인쿠폰도 마련했다.

11번가는 명절 음식 이후 식단을 다시 관리하려는 소비자를 겨냥했다.

오는 4일까지 명절 후 식단관리 기획전을 열고 단백질 쉐이크와 효소, 클렌즈 주스, 식이섬유, 영양바, 건강음료 등을 최대 15% 즉시 할인한다.

실제 판매 상품도 구체적이다. 10가지 맛으로 구성된 쉐이크베이비 단백질 쉐이크와 메디트리 포켓샐러드 캔디 식이섬유, 견과류와 국산 서리태·현미를 사용한 호정가 하루 단백질바 등을 내놨다.

덴프스 덴마크 유산균이야기 프로와 비비랩 저분자 콜라겐S, 일화차시 호박팥차 등 유산균·콜라겐·차 상품도 함께 판매한다. 명절 뒤 건강관리와 체중관리에 관심이 높아지는 시점을 겨냥한 구성이다.

SSG닷컴은 할인폭을 앞세웠다.

오는 5일까지 황금 연휴 쇼핑 익스프레스를 열고 패션과 뷰티, 가전, 리빙 상품을 최대 75% 할인한다. SSG닷컴 공식 행사 페이지에서도 최대 75% 할인과 가을·겨울 신상품, 1만원 쿠폰 등을 주요 혜택으로 내걸고 있다.

패션에서는 스타카토 슈즈를 최대 75%, K2 패딩 점퍼와 디스커버리 재킷을 각각 최대 60% 할인한다. 아디다스 갤럭시8 러닝화는 40% 할인 판매한다.

뷰티 상품으로는 일리윤을 최대 40%, 아이소이 신상 아이패치를 20% 할인한다. 아르마니 뷰티와 맥 신상품 구매 고객에게는 제품별 사은품을 준다.

가전과 리빙 상품도 할인 대상이다. 삼성전자 221L 김치냉장고를 79만원대에 판매하고 시몬스 매트리스는 최대 35% 할인한다. 모아르 랩다이아몬드 반지는 40%, 르크루제 주방용품은 최대 50% 할인한다.

쿠폰 조건은 확인할 필요가 있다. 행사 기간 SSG페이로 신세계몰·백화점몰 상품을 4만원 이상 결제하면 최근 6개월간 구매 이력이 없는 고객에게 1만원 장바구니 쿠폰을 제공한다. 계정당 1회 발급·사용할 수 있다.

롯데온은 연휴에 집 밖으로 나가는 가족과 캠핑족을 겨냥했다.

온 가족 테마파크 기획전을 통해 소노호텔앤리조트 홍천 비발디파크 오션월드와 롯데월드 어드벤처 잠실·부산, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이, 화순 키즈라라, 강원 하이원 리조트 등의 이용권을 선보인다. 구매 후 모바일 티켓을 받아 바로 사용할 수 있는 상품도 포함됐다.

롯데온은 지난달 추석 여행 기획전에서도 롯데월드와 오션월드, 서울랜드, 대관령 삼양라운드힐 등 국내 관광·레저 상품을 전면에 내세운 바 있다. 짧은 연휴와 주말마다 여행·레저 상품을 묶어 판매하는 방식이다.

가을 캠핑을 겨냥한 먹거리 행사도 진행한다. 돈팡 한돈 꼬들살 400g과 파파네정육점 미국산 등갈비 500g, 팜보스 국내산 파프리카 1㎏ 등 바비큐용 식재료를 한데 모았다.

이커머스 업계의 이번 주말 행사는 단순한 계절 할인전보다 소비 상황을 세분화한 것이 특징이다. 옷을 바꾸는 환절기 수요부터 명절 후 식단관리, 연휴 가족 나들이와 캠핑까지 10월 초 소비자가 실제 지갑을 여는 시점을 상품별로 공략하고 있다.

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