2021년 출시된 뉴딜펀드, 자펀드 절반이 마이너스…투자자 손실은 없어

2021년 출시된 국민참여형 뉴딜펀드 중 만기 청산된 자펀드의 절반 가량이 손실이 난 것으로 집계됐다. 다만 자펀드의 손익을 합산하고 공공 부문이 손실을 일정 부분 떠안는 구조여서 펀드에 가입한 국민이 입은 손실은 없는 것으로 알려졌다.

2일 국민의힘 박준태 의원실이 한국산업은행으로부터 제출받은 자료에 따르면 만기청산된 뉴딜 국민참여형펀드 자펀드 17개의 평균 내부수익률(IRR)이 0.68%로 집계됐다. 이 중 절반 가까이 되는 8개가 마이너스 수익률을 기록했다.

지난달 30일 서울 중구 우리은행 본점에 2차 국민참여형 국민성장펀드 판매 안내문이 나오고 있다. 뉴스1



‘타임폴리오 혁신성장 그린뉴딜 일반 사모투자신탁’이 -12.6%로 가장 손실률이 높았다. 손실액은 약 85억1300만원이다. 이어 ‘밸류시스템 뉴딜 일반 사모투자신탁 제2호’가 -9.3%(손실액 약 21억2800만원), ‘밸류시스템 뉴딜 일반 사모투자신탁’이 -6.9%(49억1700만원), ‘미래에셋 뉴딜일반 사모투자신탁’이 -6.3%(15억2700만원) 순이었다.

‘디에스 DND 일반 사모투자신탁’(-4.0%·9억7900만원), ‘지브이에이 뉴딜성장 알파 일반 사모투자신탁’(-1.8%·14억400만원), ‘디에스 N-01 일반 사모투자신탁’(-1.3%·10억3500만원), ‘파인밸류성장뉴딜PreIPO9호 일반사모투자신탁’(-0.3%·8500만원)도 손실을 봤다.

1·2차 펀드를 합산한 총 손실금액은 약 205억8800만원이다. 이 중 재정이 139억3000만원, 자펀드 운용사에서 18억500만원의 손실을 부담했다. 총 손실액의 약 67.7%를 떠안은 셈이다. 산업은행은 “일부 자펀드에서 손실이 발생했으나, 국민 실제 분배는 차수별(1차 10개·2차 7개) 자펀드의 손익을 합산해 이뤄지므로 국민이 입은 손실은 없다”고 설명했다.

뉴딜펀드는 손실이 발생해도 21.5%까지는 재정 등이 위험을 우선 부담해 일반투자자의 투자 손실이 완충된다.

지난달 30일 서울 중구 신한은행 본점에 2차 국민참여형 국민성장펀드 판매 안내문이 설치되어 있다. 뉴스1

올해 5월 처음 나온 국민참여성장펀드도 유사한 구조다. 재정 등이 후순위 출자로 손실을 메꾸도록 설계해 국민 부담을 줄였다. 자펀드별로 손실이 발생하면 국가 재정(1200억원)과 자펀드 운용사별 시딩 투자금이 손실의 18.8∼23.3%를 우선 부담한다. 국민참여성장펀드의 경우 지난 8월31일 기준 누적 수익률이 0.31%다.

박 의원은 “수익은 투자자가 가져가면서 손실이 나면 국민 세금으로 떠안는 구조는 정상적인 펀드라고 보기 어렵다”며 “국민참여형 국민성장펀드가 전례 없는 규모인 1조2000억원 어치 모집되는데, 이 역시 향후 손실을 국민에게 떠넘기는 혈세펀드로 전락할 가능성이 크다”고 말했다.

국민참여성장펀드는 일반 국민이 첨단전략산업 기업 등에 투자해 기업의 성장을 지원하고 투자수익을 공유하는 상품이다. 5월 1차에 이어 최근 2차 펀드가 판매 중이다. 2차 국민참여성장펀드는 총 6000억원 규모로 10월15일까지 10영업일간 은행과 증권사에서 선착순 판매된다. 국민참여성장펀드는 투자금의 최대 40%에 대한 소득공제와 9.9% 배당소득 분리과세 혜택이 적용된다.

금융위원회에 따르면 지난달 30일부터 이달 1일까지 이틀간 2차 국민참여형 국민성장펀드가 총 2693억원 규모로 판매됐다. 전체 모집 목표액의 45% 수준이다. KB증권·NH투자증권·미래에셋증권 등 3개 증권사는 판매 첫날 온라인 판매한도가 모두 소진돼, 10월7일까지는 오프라인 판매만 가능하다. 이후부터는 온·오프라인에서 동시 판매될 예정이다.

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