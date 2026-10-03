조원태 한진그룹 회장, CAPA ‘올해의 아시아 항공사 경영자상’ 수상

조원태 한진그룹 회장이 아시아태평양항공센터(CAPA)가 선정하는 ‘올해의 아시아 항공사 경영자상’을 받았다.

조원태 한진그룹 회장이 아시아태평양항공센터(CAPA)가 선정하는 ‘올해의 아시아 항공사 경영자상’을 받았다. 대한항공 제공

대한항공은 조 회장이 1일부터 이틀간 일본 삿포로 신치토세공항 포르톰 홀에서 열린 ‘2026 CAPA 아시아 항공 리더 서밋’에서 수상했다고 2일 밝혔다. 항공 컨설팅 전문기관인 CAPA는 매년 기업 성장과 항공산업 발전에 기여한 경영자를 선정해 시상한다.

대한항공에 따르면 CAPA 심사위원단은 조 회장의 코로나19 위기 대응과 아시아나항공 통합 추진 과정에서 보여준 결단력과 실행력을 높이 평가했다.

조 회장은 2019년 취임한 뒤 이듬해 코로나19 확산으로 여객 수요가 급감하자 여객기를 화물기로 전환하고 화물 사업을 확대하며 위기에 대응했다. 아시아나항공과의 통합 작업도 주도하고 있다. 대한항공은 12월17일 통합 항공사 출범을 앞두고 있다.

조원태 한진그룹 회장(오른쪽)이 일본 삿포로 신치토세공항 포르톰 홀에서 열린 ‘2026 CAPA 아시아 항공 리더 서밋’에서 통합 항공사 출범 이후의 청사진을 소개하는 모습.

마르코 나바리아 CAPA 콘텐츠·마케팅 총괄은 조 회장이 대한항공뿐 아니라 아시아·태평양 지역 항공산업의 변화와 글로벌 항공산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다고 설명했다.

조 회장은 시상 직후 열린 일대일 대담에서 글로벌 항공업계 관계자와 외신 등 참석자 300여명에게 통합 항공사 출범 이후의 청사진을 소개했다. 승객들이 체감할 변화와 향후 계획도 설명했다.

조 회장은 글로벌 항공 동맹체 스카이팀 이사회 의장을 역임했으며 국제항공운송협회(IATA) 집행위원회 위원으로 활동해 왔다. 앞서 2023년 항공 전문매체 ATW의 ‘올해의 항공업계 리더’, 2024년 한국경영학회의 ‘대한민국 경영자대상’을 수상한 바 있다.

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